"Достаточно много деталей": боец ВСУ сообщил, почему ВС РФ активно не атакуют под Горловкой
Каждый раз, когда оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Горловском направлении, они несут огромные потери. По словам бойца Евгения Ивлеева, враг хочет изменить линию фронта в этом регионе.
Российские оккупанты приостановили крупные атаки на Горловском направлении. Все из-за больших потерь. Об этом телеканалу "Эспрессо" рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев.
"Вопрос фортификационных сооружений на Горловском направлении является достаточно деликатным, и не хочется разглашать достаточно много деталей. Я могу сказать лишь несколько важных вещей. Правее наших позиций находится Авдеевка, левее — Бахмутское направление, которое пылает все — от Курдюмовки до Андреевки. Мы же видим некоторые артиллерии, через которые противник постоянно перебрасывает технику на эти направления. И мы эту технику достаточно успешно уничтожаем", — рассказал Иевлев.
По словам бойца ВСУ, каждый раз, когда оккупанты пробуют штурмовать позиции Сил обороны на Горловском направлении, они несут огромные потери.
"То есть, у противника точно было и есть желание пойти и изменить эту линию фронта. Они бы не были против захватить наши позиции и остановить атаки на их колонны техники. Впрочем, россияне этого еще не сделали. Поскольку они прекрасно понимают, какие будут иметь потери", — добавил он.
Напомним, что в районе Клещеевки в Донецкой области российские оккупанты прорвались в окопы ВСУ. Украинские десантники отражали штурм.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВСУ перешли в частичное контрнаступление. В то же время россияне перешли в оборону и уже более 2 недель атакуют только пехотой.