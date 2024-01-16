В Киеве у мужчины, который нарушал общественный покой, обнаружили мину "Лепесток" (фото)

На подозрительного мужчину пожаловалась женщина, которая рассказала правоохранителям, что он нарушает общественное спокойствие. Во время обыска у него обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину.

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Правоохранители продолжают выявлять взрывоопасные предметы в Киеве. Об этом сообщили патрульные столичной полиции.

В частности, во время прогулки мужчина обнаружил предмет, похожий на дымовую гранату. На место находки выехали правоохранители. Они же и вызвали взрывотехников.

Тем временем в Оболонском районе жительница одного из домов сообщила полиции о подозрительном соседе, который нарушает общественный покой.

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"Инспекторы немедленно прибыли по нужному адресу, дверь квартиры открыл мужчина, похожий по описанию заявительницы. Последний агрессивно вел себя и нецензурно выражался. Стражи порядка успокоили гражданина и, осмотрев помещение, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину", — говорится в заявлении правоохранителей.

Поэтому патрульные сообщили о происшествии следователям и вызвали на место взрывотехников.

Фото: Полиция Киева

Как действовать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на взрывчатку

Патрульные напоминают о линии 112, где принимаются звонки по всем случаям нарушений. Сообщайте об обнаружении подозрительного предмета именно по этому номеру.

Предупредите о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом, и обозначьте или огородите его и ожидайте спасателей на безопасном расстоянии от места местонахождения.

Напомним, что категорически запрещено:

приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения опасного предмета;

приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Тем временем в Черкасской области, в Жашкове, неизвестные забросили гранату прямо на частный двор работника ТЦК. В результате взрыва произошло повреждение забора и газовой трубы.