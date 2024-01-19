"Друг, пей и ползи за дроном": бойцы ВСУ спасли побратима под носом у россиян (видео)

Во время ведения воздушной разведки украинские защитники заметили раненого собрата, который лежал посреди заснеженного поля. Неподалеку были позиции россиян.

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На одном из участков фронта бойцы ВСУ спасли раненого собрата, который находился неподалеку от позиций россиян. Его смогли вывести в безопасное место с помощью дрона. Об этом сообщают в телеграм-канале роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

На опубликованных кадрах видно, как во время ведения воздушной разведки украинские защитники заметили раненого бойца Сил обороны. Тот лежал в заснеженном поле и не мог сориентироваться в каком направлении находятся свои.

Операторы дрона прикрепили горячий чай и записку со словами: "Друг, пей и ползи за дроном". Мужчина сначала показал жестом, что рядом россияне, но таки пополз за беспилотником.

Какое расстояние пришлось преодолеть бойцу, неизвестно, но позже операторы БпЛА указали эвакуационной группе, где находится раненый, и его эвакуировали.

Напомним, что 2 января стало известно, что бойцы ВСУ спасли дроном украинского военнопленного. Украинские защитники благодаря сбросам ликвидировали многих оккупантов, а когда всех россиян уничтожили, в траншее заметили пленного бойца ВСУ, который сидел со связанными руками

Также сообщалось, что на одном из участков фронта на востоке Украины российского оккупанта взяли в плен с помощью дрона . Он единственный выжил из своей штурмовой группы.