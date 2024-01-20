Встретил Patriot и все: ВСУ ликвидировали пилота РФ, который совершил более 500 боевых вылетов, — OSINT

Вячеслав Киселев был опытным штурманом ВС РФ. Он участвовал, в том числе, в бомбардировке городов в Сирии.

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В декабре прошлого года на Херсонщине в одном из сбитых самолетов Су-34 РФ погиб опытный штурман авиации Вячеслав Киселев. Об этом пишет OSINT-исследователь Necromancer в Х (твиттере).

Так, в одном из трех сбитых в Херсонской области вражеских истребителей-бомбардировщиков находился 36-летний Вячеслав Киселев. Он был очень опытным штурманом ВС РФ и имел за плечами более 500 боевых вылетов. Значительная часть из них, это — бомбардировки сирийских городов.

"Выпускник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, штурман Су-34 559бап Киселев Вячеслав Александрович 1987 г.р. совершил 500+ боевых вылетов, в марте 2022 года сел в горящем самолете, но 22 декабря 2023 года над Херсонщиной встретил "Патриот" и все", — проинформировал Necromancer.

Оккупант был кавалером двух "Орденов мужества", медалями "За отвагу", "Нестерова" и за "Воинскую доблесть".

Напомним, что 16 января провоенный российский Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что на борту сбитого 14 января над Азовским морем самолета-разведчика РЛДНиУ А-50, находилось 11-12 пилотов.

14 января сообщалось, что ВСУ ликвидировали топофицера ВКС РФ в Крыму. Российский летчик Александр Чернобровый был заместителем командира 43-го отдельного морского штурмового морского авиационного полка и управлял самолетами Су-24 и Су-30СМ.