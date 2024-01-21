Почти тысячу километров: Украина строит свою "линию Суровикина"

Иностранные журналисты пишут, что Украина создала новые укрепления на важных участках фронта. Также фортификационные сооружения строят и вдоль всей границы с Россией и Беларусью.

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Украина строит оборонительные сооружения на ключевых участках фронта протяженностью почти тысячу километров, которые напомнят "линию Суровикина". Речь идет о трех линиях обороны, танковых ловушках "зубы дракона" и опорных пунктах. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что в конце 2023 года Владимир Зеленский заявил об усилении фортификационных сооружений, в частности на ключевых участках фронта — вокруг Лимана, Авдеевки и Купянска.

Кроме того, фортификационные сооружения строят и вдоль всей границы с Россией и Беларусью. Оборона украинских военных напоминает "линию Суровикина", которую оккупанты использовали во время украинского контрнаступления.

Фото: REUTERS

Издание отмечает, что более сильная оборона смогла бы замедлить российскую армию и уменьшить количество военных, которые привлекаются к обороне.

По словам Эдварда Арнольда, сотрудника аналитического центра Королевского института оборонных исследований, украинские войска не хотят оставаться статичными и ведут "активную оборону".

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Речь идет об удержании обороны с одновременным ведением наступательных действий для выявления слабых мест противника. Отмечается, что именно такая тактика привела к неожиданному контрнаступлению осенью 2022 года, когда была освобождена большая часть Харьковской области.

Издание пишет, что целью на этот год для украинской армии вероятно является пополнение сил и восстановление боевой мощи. В частности, гибкая линия обороны позволит украинским бойцам тренироваться и быть готовыми в случае возникновения наступательной возможности.

Фото: REUTERS

В материале отмечается, что основная линия обороны возле Авдеевки, где российские военные ведут усиленное наступление. Здесь украинские военные используют для обороны в том числе природные барьеры — реки и озера. Кроме того, Покровск украинские военные укрепили двухслойной системой траншей, которые располагаются на расстоянии 40 километров от линии фронта.

Также журналисты пишут, что Украина строит мощные фортификационные сооружения в северных регионах, в частности, вокруг Чернигова. Вдоль всей северной зоны роют траншеи, широкие противотанковые рвы, устанавливают конструкции для блокировки танков и бронетехники.

Напомним, в конце прошлого месяца военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что украинские Силы обороны при строительстве оборонительных сооружений используют опыт, полученный во время войны.

Также недавно в Ивано-Франковской ОВА заявляли, что ищут мужчин, которые будут строить оборонительные сооружения в Донецкой области. Им предлагают зарплату, бесплатное проживание, питание и отсрочку от мобилизации на период строительства.