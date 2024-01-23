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"По турникету и бандажу на каждой ноге": раненый морпех выстоял бой на левом берегу (видео)

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Морпех ВСУ

В результате боестолкновения оккупанты не досчитались 16 солдат. Раненый боец был благополучно эвакуирован с левого берега Днепра в больницу на подконтрольной территории Украины.

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В Херсонской области в районе населенного пункта Поймы на левом берегу бой с оккупантами до конца вел раненый боец 36-й бригады морской пехоты. Вражеская атака была отбита, а морпеха удалось после боя эвакуировать. Об этом в телеграм-канале "Офицер+" рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс".

"Нет слов, чтобы описать все мужество наших воинов. Левый берег. Осколочные ранения в обе ноги, по турникету и бандажу на каждой ноге и в то же время он все равно стоит на своей позиции", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что бой состоялся в ноябре прошлого года, а в результате боестолкновения оккупанты не досчитались шестнадцати солдат. Автор видео был благополучно эвакуирован с левого берега Днепра на правый в больницу на подконтрольной территории Украины.

"Хочу сказать, что это, к счастью, история с положительным концом. Боец получил множественные осколочные ранения, после чего ему сразу же наложили турникет, затампонировали рану и наложили бандажи. Однако полностью прекратить подачу крови в конечности не могли, ведь функциональность его бы еще больше была ограничена", — рассказал "Алекс".

Обломок, который медики достали из ноги морпеха Fullscreen
Обломок, который медики достали из ноги морпеха

По его словам, сейчас боец находится на восстановлении.

Напомним, что старший лейтенант НГУ Роман Крамаренко выжил после сквозного ранения в голову, которое получил во время боев в районе Кременной на Луганщине. Его собратья считали его мертвым, о чем доложили командованию.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим. Мужчина получил тяжелое ранение во время вражеского обстрела. Он помнит, что его трясли и пытались привести в чувство, а когда пришел в себя, в окопе уже никого не было.