Лавров осудил "политические убийства" иранских офицеров: в Израиле отреагировали (видео)

По словам главы российского дипломатического ведомства, атаки израильтян на аэропорты Дамаска и Алеппо "мешают доставке гуманитарной помощи".

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал Израиль "прекратить политические убийства". Об этом он сказал телеканалу CBS 22 января.

Лавров заявил, что атаки израильтян на Сирию, включая аэропорты Дамаска и Алеппо, "мешают доставке гуманитарной помощи".

"Мы призываем их прекратить политические убийства. В Дамаске несколько офицеров иранского Корпуса исламской революции были сбиты ракетой, по всей видимости, израильской", — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Лавров вступился за иранских офицеров: что говорят в Израиле

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в ходе заседания Совета безопасности отметил, что Россия использует иранские беспилотники, чтобы атаковать мирных жителей Украины.

"Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже Россия, которая сотрудничает с Ираном", — сказал Эрдан.

Выступление представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана

Напомним, 22 января Сергей Лавров заявил, что целью так называемой "специальной военной операции" России была не война с Украиной, а борьба с "преступным режимом". По его словам, у украинского народа с Россией "сохраняются "братские узы".

В свою очередь представитель США Роберт Вуд 22 января сказал, что заявления российского руководства о том, что оборона и поддержка Украины, противостоящей агрессии, продлевает войну, является "цинизмом высшего порядка".