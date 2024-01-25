Пауза между тревогами была 15 минут: ВС РФ атаковали Одессу "Шахедами", есть раненые (фото)

В Одесской области сбили 10 вражеских дронов, но некоторые из них все равно успели наделать беды во время падения. Мужчину, который в момент атаки проезжал мебельный комбинат, отбросило с велосипеда на землю и осыпало обломками.

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Ночью ВС РФ двумя волнами атаковали юг Украины с помощью дронов типа Shahed-131/136. Об этом 25 января сообщили в Силах обороны юга Украины.

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила до 15 минут, основной удар был сосредоточен на Одессу. В общем силам ПВО удалось сбить 11 дронов — 10 в Одесской области, и еще один в Николаевской.

"Враг применял уже испытанные тактические хитрости — заходил из акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям. К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар", — рассказали в Силах обороны.

Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

В результате попадания и пожара повреждены несколько квартир, один пострадавший был госпитализирован с ожогами.

Еще один пораженный дрон во время падения пробил крышу жилой двухэтажки в Приморском районе Одессы. В том же квартале упал еще один БПЛА. Из-за взрывной волны повреждены стекла в домах рядом и сгорела одна машина.

Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Известно о четырех раненых в результате атаки, все они лечатся амбулаторно. Одну пострадавшую спасли из-под завалов.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ", — рассказали в Силах обороны.

Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Мужчину, который проезжал рядом на велосипеде, ударной волной отбросило на землю. Он получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Пострадавший получил медицинскую помощь и лечится амбулаторно.

Последствия атаки БПЛА на Днепровщине

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что ночь прошла неспокойно для двух районов региона. Мироновская громада попала под артобстрел, а на Криворожье Россия направила один из дронов.

"Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар укротили", — рассказал Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Председатель Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко уточнил, что по территории одного из предприятий Глееватской громады примерно в полночь попали два беспилотника. Он подтвердил, что возник пожар, но он был ликвидирован и никто не пострадал.

"Враг продолжает тактику террора мирных городов Украины. Поэтому еще раз подчеркиваю, во время сигнала воздушной тревоги обязательно переходить в безопасное место", — добавил руководитель райадминистрации.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что на верхних домах пострадавшей новостройки повреждено межэтажное перекрытие.

В Воздушных силах ВСУ также информировали, что силами ПВО было ликвидировано 11 "Шахедов". Известно, что враг запустил из Приморско-Ахтарска и Крыма 14 беспилотников.