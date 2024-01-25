Lockheed Martin поможет: у Тайваня появится новое оружие для борьбы с подлодками Китая

По данным журналистов, новые противолодочные решения будут оснащены системой боевого управления CMS-330, радаром BAE ARTISAN, пушками 76-мм, ЗРК TC-2N, ракетами HF-3 и системами ближнего боя Phalanx.

Related video

Руководство Тайваня приступило к реализации проекта по созданию флота из новейших фрегатов, некоторые из которых предназначены для отслеживания китайских подводных лодок. Об этом пишет Newsweek.

Острота текущего положения подтолкнула ВМС Тайваня изменить свои первоначальные планы. Предпочтение отдали двум фрегатам водоизмещением около 2500 тонн каждый вместо одного водоизмещением 4500 тонн.

Китай претендует на территорию соседнего Тайваня, несмотря на то, что остров никогда не был под управлением нынешнего правительства в Пекине.

Запуск противолодочной ракеты Hsiung Feng III Фото: Wiki Commons

Легкие фрегаты нового поколения должны быть представлены в двух вариантах: один для противовоздушной обороны, другой — для противолодочной. Это указывает на многогранный характер военно-морской задачи, которая стоит перед Тайванем.

По данным Naval News, строительство первого корабля ПВО (вариант AAW) началось в ноябре 2023 года.

Ожидается, что в рамках амбициозного проекта первые два прототипа кораблей появятся к 2026 году. В планах тайваньского флота построить еще 10 фрегатов. Это должно стать началом окончательного вывода из эксплуатации устаревших фрегатов класса Knox — важное изменение тайваньских ВМС.

Упомянутые корабли будут оснащены существенным набором современных вооружений и систем, в том числе системой боевого управления CMS-330, радаром BAE ARTISAN, пушками калибра 76-мм, зенитно-ракетными комплексами TC-2N, противолодочными ракетами HF-3, системами ближнего боя Phalanx. У них будут и противолодочные вертолеты С-70С. Есть данные об установке системы ПВО малой дальности Sea Oryx, но это еще не подтверждено.

Новые фрегаты получат радары BAE ARTISAN

Корабль, обозначенный как AAW, будет способен запускать ракеты TC-2N с установок вертикального пуска, а у корабля для противолодочной обороны будут пусковые установки с фиксированным углом. Ко всему прочему, у противолодочного варианта будет торпеды, что значительно повысит его противолодочную роль.

Mk-15 Phalanx CIWS, стоящая на борту ракетного эсминца USS Mitscher, уничтожила корабль USNS Saturn во время учений SINKEX, 2010 год

Начальник штаба ВМС Тайваня вице-адмирал Чан Чэн-куо во время выступления в парламенте сообщил, что фрегаты будут оснащены передовыми гидролокационными системами.

Но о стране происхождения он умолчал, намекнув на деликатный характер международного сотрудничества в рамках проекта.

Хан Пи-сян (Han Pi-hsiang), генеральный директор крупнейшей из частных судостроительных компаний Тайваня Jong Shyn, в прошлом году сообщил, что с Lockheed Martin подписан меморандума о взаимопонимании. Это означает, что американский оборонный гигант может выйти на региональный рынок небольших многоцелевых военных кораблей.

Развитие этого рынка во многом зависит от результатов переговоров между правительствами США и стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, что Китай обзавелся новым союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество КНР с островным государством Науру не в интересах США.

Ранее сообщалось, что Китай нацелился на новую спорную территорию, находящуюся под управлением Японии. В группу Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) входит пять островков и три скалы. Эта территория находится примерно в 320 км к юго-западу от японской префектуры Окинава.