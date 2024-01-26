Оккупанты начали применять больше химического оружия против ВСУ на фронте, — ISW

В Генштабе ВСУ заявили, что гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение 5 минут, а найденные боеприпасы свидетельствуют о том, что они были изготовлены в РФ в 2023 году.

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Вооруженные силы РФ начали все чаще применять на фронте химическое оружие, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия. Об этом говорится в отчете за 25 января американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска начали применять гранаты РГ-ВО со слезоточивым газом хлорацетофеноном, который используется для борьбы с массовыми беспорядками. В декабре на фронте зафиксировали 81 случай использования российскими войсками гранат РГ-ВО.

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Новые российские химические гранаты: что такое хлорацетофенон и чем он опасен

13 января украинский Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ВС РФ начали использовать новый тип специальной газовой гранаты, которая содержит газ CS (2-хлорбензальмалононитрил — также RCA). За первые 2 недели января 20224 года таких случаев насчитали 51.

В РФ между тем признали, что намеренно используют химическое оружие в Крынках на Херсонщине, сбрасывая с беспилотников гранаты К-51 с газом КС.

В Генштабе ВСУ заявили, что гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут и что исследование показало, что недавно использованная граната РГ-ВО РФ была изготовлена на неопределенном, но вероятно российском заводе в 2023 году.

Представитель Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Генштаба Украины Андрей Рудик заявил, что Россия, возможно, пытается оценить международную реакцию на использование химического оружия в Украине, чтобы расширить тип оружия, которое используют ВС РФ.

"Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия (CWC), которая запрещает использование RCA как метода ведения войны", — напомнили в Институте изучения войны.

Напомним, чтограната РГ-Во, которую обнаружили на фронте украинские специалисты, были изготовлены в РФ 2023 году. Это доказывает, что РФ солгала о выполнении взятых на себя обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

13 января в Генштабе заявили, что ВСУ ежедневно фиксируют до 10 применений химического оружия.