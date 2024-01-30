РФ и КНР предупредили о "цепочке возмездий": США планируют атаковать союзника Ирана после удара дрона

В Вашингтоне пригрозили ответными действиями после атаки беспилотника по базе в Иордании.

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Россия и Китай пытаются защитить своего союзника Иран и призвали США проявить сдержанность в ответе на убийство трех американских солдат. Об этом сообщает The Daily Mail.

США пообещали нанести ответный удар после атаки беспилотника по базе в Иордании, унесшей жизни трех американских военнослужащих. Это событие вызвало опасения относительно дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В ударе по базе Tower 22 обвинили боевиков, поддерживаемых Ираном. После этого в США призвали Джо Байдена к решительным действиям с применением силы.

В попытке смягчить ожидаемое возмездие со стороны США Россия и Китай 30 января призвали к деэскалации в регионе.

В Кремле относительно возможных ударов США по интересам Ирана заявили, что напряженность на Ближнем Востоке высока, и требуются шаги для деэскалации.

Атака дрона на Ближнем Востоке

Во вторник представители Китая также предостерегли от "цепочки возмездия" в нестабильном регионе.

Этим комментариям предшествовали заявления министра обороны США Ллойда Остина, который пообещал, что США предпримут "все необходимые действия" для защиты своих войск.

В схожем духе высказался и президент Джо Байден. По его словам, ответ будет "очень последовательным", хотя в администрации подчеркнули, что не стремятся к войне с Ираном из-за недавнего удара.

В Пекине заявили, что сообщения о жертвах из-за нападения на военную базу США приняли к сведению.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь также отметил, что в Иране заявили, что не имеют никакого отношения к нападению.

Вместе с тем ответственность за нападение взяла на себя группа "Исламское сопротивление в Ираке" (Islamic Resistance in Iraq) — обобщенное название для ряда иранских прокси.

Напомним, что в Белом доме не исключают ударов по Ирану и в то же время не анонсируют конкретные решения.

Также сообщалось, что Байдена толкают к жесткому ответу Ирану из-за атаки на военную базу.