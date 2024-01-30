Китайские СМИ показали вторжение в территориальные воды союзника США (видео)

Инцидент произошел 12 января на отмели Скарборо, которая находится в пределах международно признанной исключительной экономической зоны Филиппин.

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На кадрах, опубликованных в воскресенье китайскими государственными СМИ, показано столкновение береговой охраны Китая с группой филиппинских рыбаков, которые собирали моллюсков в спорной части Южно-Китайского моря. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел 12 января на отмели Скарборо, которая находится в пределах международно признанной исключительной экономической зоны Филиппин — это около 320 км, пределах которых союзная США страна претендует на исключительное право на морские ресурсы.

Отмель Скарборо (на Филиппинах эту территорию называют Баджо-де-Масинлок, а в Пекине — остров Хуанъянь) представляет собой богатый ресурсами архипелаг, который находится примерно в 120 морских милях от Лусона, ближайшей филиппинской провинции и почти в 600 морских милях от китайской провинции Хайнань.

Пекин заявил о контроле над этим районом в 2012 году после того, как береговая охрана оккупировала близлежащие воды.

На видео, которое в воскресенье опубликовало китайское издание Global Times, можно видеть небольшую группу рыбаков, собирающих ракушки вдоль рифа. Затем представители китайской береговой охраны прибывают к этому месту и высаживаются с надувной лодки.

В подписи к видео утверждается, что сотрудники береговой охраны сделали "устные предупреждения" насчет "незаконной" деятельности группы.

Рыбаки и береговая охрана Китая

На прошлой неделе представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла поделился в социальных сетях кадрами инцидента, записанными рыбаком-наблюдателем неподалеку.

Филиппинские рыбаки собирают морепродукты за несколько часов до столкновения с представителями КНР. Видео снято капитаном рыболовной лодки, которые имели дело с китайской береговой охраной

По словам Тарриэлы, рыбаки рассказали, что береговая охрана Китая не позволила им уйти пока они не оставили улов. Подлинность видео, опубликованных в социальных сетях, подтвердили.

"В течение последних десятилетий Китай пытался изменить демаркационную линию в Западно-Филиппинском море, настаивая на своих необоснованных экспансивных нарративах", — заявил Дон Маклейн Гилл, геополитический аналитик из Манилы и преподаватель факультета международных исследований Университета Сент Ла Саль.

По его словам, Китай не упомянул в опубликованном видеосюжете о том, что филиппинские рыбаки находились в пределах исключительной экономической зоны Филиппин.

Напомним, что 24 сентября сообщалось, что Китай установил "блокаду" в Южно-китайском море, чтобы мешать Филиппинам.

Также сообщалось, что Тайвань получит новые средства Lockheed Martin, которые позволят бороться с подлодками Китая.