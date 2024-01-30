У военкома из Ровенской области, который избил битой подчиненного, нашли более 46 млн грн, — ГБР (видео)

В ГБР отмечают, что если бы не дело об избиении подчиненного военкомом, факт незаконного обогащения так бы и не обнаружили.

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У одного из руководителей областного ТЦК и СП в Ровненской области обнаружили факт незаконного обогащения на сумму более 46 миллионов гривен. Это произошло после того, как он попал в скандал с избиением подчиненного. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, следствие в отношении руководителей ТЦК в Ровенской области завершено.

"Летом прошлого года в сеть попало позорное видео, где военкомы областного и районного ТЦК били подчиненного и показательно снимали эти действия на телефон. Они также тогда к воспитательным мерам приобщили биту и заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения. Во время досудебного расследования у одного из руководителей Ровенского областного ТЦК выявлен факт незаконного обогащения на сумму более 46 миллионов гривен", — рассказала Татьяна Сапьян.

Она отметила, что если бы не уголовное производство об избиении мужчины, то, возможно, эти 46 миллионов сейчас и не обнаружили. Также в деле фигурируют наркотические средства.

Военкому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 июля стало известно, что главный военком Ривненской области избил военнослужащего, а его коллега — начальник районного ТЦК все фиксировал на камеру.

Также сообщалось, что во время обысков у главы районного ТЦК на Ровенщине обнаружили психотропные вещества, тогда как у чиновника областного центра — незадекларированное состояние на более чем 52 миллиона гривен.