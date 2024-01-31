Зеленский предложил Залужному стать секретарем СНБО, но он отказался, – The Economist

Журналисты утверждают, что на должность главнокомандующего ВСУ были выдвинуты две кандидатуры — Александр Сырский и Кирилл Буданов. Однако топ-офицеры отказались от нового места работы.

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Президент Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако он отказался от этого предложения. Об этом пишет издание The Economist.

По данным источника, на рассмотрение для назначения главнокомандующего Вооруженными силами Украины выдвигаются кандидатуры руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Инсайдерские источники издания подтвердили, что вечером 29 января президент Владимир Зеленский известил Валерия Залужного о своем решении прервать его службу, однако предложил другую должность, на которую Залужной отказался принять.

На рассмотрение на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины выдвинуты два генерала: 58-летний Александр Сырский и 38-летний Кирилл Буданов.

Информация из источников также указывает на то, что Буданов отказался от возможности занять должность главнокомандующего ВСУ, при этом его коллеги утверждают, что у него нет права отклонять это предложение.

Напомним, что 29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

Позже Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором рассказал итоги дня и не сделал ни одного заявления относительно распространенных слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.