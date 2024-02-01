Прощание с "Тиграми": Германия планирует вывести из эксплуатации ударные вертолеты Eurocopter

Воздушные силы Бундесвера планируют вывести на пенсию вертолеты Eurocopter Tiger на 6 лет раньше, чем ожидалось ранее. Борта оказались дорогими в эксплуатации и сложными в обслуживании.

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Германия ускоряет вывод на пенсию ударных вертолетов Eurocopter Tiger в течение восьми лет. Об этом сообщает Defence 24.

Министерство обороны Германии планирует начать выводить из эксплуатации вертолеты Tiger с 2032 года, а не с 2038, как планировалось ранее. Сейчас в составе Бундесвера находится 51 такой вертолет. До конечного срока эксплуатации 2032 года дойдет не менее 24 Tiger. Все они будут модернизированы до версии ASGARD33, которую разработали на основе опыта в Афганистане. Предполагается усилить силовую установку, улучшить системы самозащиты, добавить бронирование и систему передачи данных.

Вертолет Tiger

Сейчас показатель оперативной готовности у Tiger довольно низкий из-за проблем с эксплуатацией и ее стоимости. Тот факт, что Испания, Австралия, Франция и Германия имеют вертолеты в различных конфигурациях также усложняет логистику. По состоянию на 2018 год около десятка вертолетов с 50 Tiger были способны выполнять задачи. Поэтому армия направит усилия на поддержание большего количества ударных вертолетов в строю, а другие спишет и отдаст на запчасти.

При этом немцы пришли к выводу, что дальнейшая модернизация "Тигров" до стандарта Mk II+ или Mk III является нецелесообразной ввиду затрат и рисков. Промежуточным решением станут легкие ударные вертолеты H145M. Однако их приобретение будет длиться дольше, чем вывод из эксплуатации бортов Eurocopter.

На вооружении Tiger имел противотанковые управляемые ракеты PARS 3 LR. По концепции использования Tiger похожи на американские Apache Longbow.

Напомним, 31 января Германия обновила список военной помощи для Украины, в который вошли вертолеты Sea King.

15 января в Австралии объяснили, почему Украине не передадут вертолеты MHR90 .