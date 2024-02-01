Тайвань показал оружие, которым отражали нападение Китая во время учений (видео)

Тайбэй укрепляет оборонный потенциал. Начиная с 2024-го обязательную военную службу продлили до года.

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По прошествии нескольких недель после выборов Тайвань на этой неделе провел серию военных учений, на которых отрабатывали сценарий вторжения на остров армии Китая. На кадрах показаны некоторые вооружения, которые могут использоваться в военных действиях на суше, в воздухе и на море. Об этом пишет Newsweek.

Учения прошли на фоне усиления военного, экономического и политического давления КНР на островное государство в отместку правящей партии, которая выступает за суверенитет Тайваня.

Тайбэй предпринимает усилия по укреплению оборонительного потенциала. Среди прочего, начиная с этого года, обязательную военную службу продлили до одного года.

Во время отработки нападения КНР в восточном округе Тайдун армия и военно-воздушные силы провели совместные разведывательные операции.

Войска также имитировали осаду города, удерживаемого силами противника, с использованием танков M60A3 и другой бронетехники для совместной работы со снайперами.

Опасаясь вторжения Китая, Тайвань проводит масштабные учения

Начальник командования района Тайдун генерал-майор Тан Юн сообщил СМИ, что учения "усилили интеграцию разведывательной цепочки, цепочки командования, цепочки уничтожения и цепочки связи в соответствии с планом совместных операций.

В гавани южного города Гаосюн в среду, 31 января, в учениях задействовали десантные катера ВМС Тайваня, минные корабли и ракетные катера.

Во вторник в южном уезде Пиндун ВВС Тайваня провели маневры с участием транспортных самолетов C-130 Hercules, самолетов дальнего обнаружения E-2K Hawkeye и охотников за подводными лодками P-3C Orion.

Китай продолжает оказывать давление на Тайвань после состоявшихся 13 января президентских и законодательных выборов на острове.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Пекин развернул военные корабли, пытаясь поддерживать постоянное военно-морское присутствие в стратегических районах вокруг Тайваня.

Китай также почти ежедневно отправляет военные самолеты над Тайваньским проливом, в том числе через так называемую срединную линию. Тайвань же поднимает истребители для их перехвата.

Сообщение Минобороны Тайваня Сообщение Минобороны Тайваня

Накануне произошло 33 вылета китайских самолетов вылета в воздушном пространстве над проливом, сообщило министерство обороны Тайваня.

Напомним, что Китай применяет новую тактику давления без риска эскалации против Тайваня. СМИ составили карту.

Также сообщалось, что китайские СМИ показали вторжение в территориальные воды Филиппин, союзника США.