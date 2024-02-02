Впервые за 8 лет: Британия проведет пуск ядерной ракеты, — СМИ

По словам журналистов, испытания являются последним препятствием для того, чтобы HMS Vanguard вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания.

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Великобритания собирается провести тестовый запуск ядерной ракеты, который станет первым после неудачной попытки в 2016 году. Об этом сообщает издание The Sun.

В течение ближайших нескольких дней Королевский военно-морской флот Великобритании планирует провести испытательный запуск ядерного оружия. Официальные предупреждения для судоходства были выпущены в связи с входом атомной подводной лодки HMS Vanguard в Атлантику на текущей неделе.

Согласно данным издания, после завершения семилетнего ремонта в Плимуте, подлодка планирует провести испытательный пуск невооруженной ракеты. Этот эксперимент является последним этапом перед возвращением HMS Vanguard в строй в роли части британского флота ядерного сдерживания.

Подлодка HMS Vanguard обладает возможностью перевозить до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых может быть вооружена несколькими боеголовками британского производства. Мощность этих боеголовок превосходит оружие, сброшенное во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии более чем в 20 раз.

Прогнозируется, что подлодка сможет осуществить запуск одной невооруженной ракеты с расстояния 90 км от восточного побережья США.

Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, в котором указало предполагаемый курс ракеты до столкновения в средней Атлантике. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

Напомним, что 26 января в СМИ писали, что Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Это может произойти впервые за последние 15 лет на фоне роста угрозы со стороны РФ.