В Греции разработали глубокую модернизацию танков Leopard 1A5: что предлагается (фото)

Разработчики предлагают модернизацию немецкого танка, которая должна позволить продлить срок эксплуатации еще на 25 лет. Машина получит новую защиту, в том числе от дронов, двигатель и системы.

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Греческая компания EODH SA провела презентацию модернизации танков Leopard 1A5, несколько сотен которых находится на вооружении национальной армии. Об этом сообщает Doureios.

Немецкие танки Leopard 1A5 предлагается комплексно модернизировать. EODH SA является промышленным партнером немецкого производителя KMW, поэтому на танк будет распространяться дополнительная гарантия производителя на 20 лет. В издании отмечают, что Leopard 1 — это устаревший танк, поэтому нет смысла внедрять небольшие изменения в машину. Нужен целостный подход, который сможет резко повысить эксплуатационные возможности Leopard 1A5.

Экипаж сможет самостоятельно установить динамическую защиту

Греческое предложение касается защиты, мобильности и боевой мощи Leopard 1A5. Утверждается, что по некоторым показателям 1A5 может стать лучше Leopard 2HEL. В своем проекте разработчики опираются на опыт Украины. Поэтому Leopard планируют оснастить динамической защитой.

Защита Леопарда 1А5

Разработчики предложили модульную динамическую защиту, которую могут устанавливать члены экипажа. С танка снимут устаревшую броню Blohm & Voss, что позволит снизить вес на 1 тонну, еще на 1 тонну масса снизится благодаря удалению устаревших подсистем и электроники. Общая боевая масса с полным комплектом динамической защиты составит 46 тонн.

При желании на башню танка можно установить "козырек" для защиты от ударов сверху или же системы РЭБ для установки помех.

Динамическая защита и "козырек" для Leopard 1A5

Мобильность и огневая мощь Leopard 1A5 и его огневая мощь

Чтобы дополнительная масса танка не влияла на его маневренность разработчики предлагают заменить двигатель на 830 лошадиных сил на силовую установку на 1000 л.с. Таким образом мощность на 1 тонну будет 21,7 лошадиные силы. Для установки более мощного агрегата разработчики предлагают усиленную подвеску и новую гусеничную систему. Также изменится положение водителя, который будет видеть обстановку на поле боя при любой погоде.

EODH SA предлагают возможность пуска управляемых противотанковых ракет, которые будут запускаться из стандартной пушки, а также предусмотрели установку отдельной установки для ПТРК. Для улучшения точности предлагается новая стабилизированная электрическая система управления башней и пушкой, а также системы управления огнем. Экипаж получит новую оптику.

Также экипажу предложат автоматическое отслеживание цели, метеостанцию и GPS. Все будет размещаться в обычной башне Leopard 1A5. Кроме этого заявляется о возможности интеграции архитектуры с искусственным интеллектом.

Все эти технологии должны продлить срок эксплуатации танков Leopard 1A5 на 25 лет.

Напомним, 6 февраля Rheinmetall объявил опланах поставки техники Украине.