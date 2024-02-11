Болезнь сердца: назвали причину смерти военного Ирзайкина, умершего через 9 дней после мобилизации
В Тернопольском ОТЦК заверили, что погибший военный не принимал участия в боевых действиях и скончался во время прохождения обучения.
Причиной смерти украинского военного Николая Ирзайкина, который погиб на девятый день после мобилизации в ряды ВСУ, стала острая легочно-сердечная недостаточность. Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК в субботу, 10 февраля.
В организации проинформировали, что солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 01 февраля 2024 года Тернопольским ТЦК и направлен в учебный центр для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода соответствующей воинской части. Однако 09 февраля на имя начальника ведомства от командования воинской части поступило сообщение о его смерти в результате острой легочной-сердечной недостаточности. Семью военнослужащего об этом также уведомили.
"Напоминаем, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности", — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что 10 февраля о смерти 35-летнего мобилизованного сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook. В комментариях к посту чиновника местная жительница рассказала, что Ирзайкин якобы пошел в ТЦК и СП обновить данные, однако в тот же день ему дали время только собрать вещи.
Напомним, 29 января стало известно, что на фронте погиб украинский актер Владимир Фединчук. Еще летом 2023 года он читал стихи Леси Украинки. В декабре 2023 года он взял в руки автомат, надел военную форму и пошел воевать против российских захватчиков.
А 8 января мы писали о том, что вместе с поэтом Максимом Кривцовым на фронте погиб его рыжий кот. По данным благотворительной организации UA Animals, в момент трагического события домашнее животное находилось рядом с военным.