Болезнь сердца: назвали причину смерти военного Ирзайкина, умершего через 9 дней после мобилизации

В Тернопольском ОТЦК заверили, что погибший военный не принимал участия в боевых действиях и скончался во время прохождения обучения.

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Причиной смерти украинского военного Николая Ирзайкина, который погиб на девятый день после мобилизации в ряды ВСУ, стала острая легочно-сердечная недостаточность. Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК в субботу, 10 февраля.

В организации проинформировали, что солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 01 февраля 2024 года Тернопольским ТЦК и направлен в учебный центр для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода соответствующей воинской части. Однако 09 февраля на имя начальника ведомства от командования воинской части поступило сообщение о его смерти в результате острой легочной-сердечной недостаточности. Семью военнослужащего об этом также уведомили.

"Напоминаем, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 10 февраля о смерти 35-летнего мобилизованного сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook. В комментариях к посту чиновника местная жительница рассказала, что Ирзайкин якобы пошел в ТЦК и СП обновить данные, однако в тот же день ему дали время только собрать вещи.

В ТЦК сообщили, что украинский военный из Тернополя умер от сердечной недостаточности на 9-й день после призыва в ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, 29 января стало известно, что на фронте погиб украинский актер Владимир Фединчук. Еще летом 2023 года он читал стихи Леси Украинки. В декабре 2023 года он взял в руки автомат, надел военную форму и пошел воевать против российских захватчиков.

А 8 января мы писали о том, что вместе с поэтом Максимом Кривцовым на фронте погиб его рыжий кот. По данным благотворительной организации UA Animals, в момент трагического события домашнее животное находилось рядом с военным.