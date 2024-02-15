Вспыхнуло и задымило: РФ пожалуется Совбезу ООН на взрывы в Белгороде (видео)

На втором году российско-украинской войны РФ решила позаботиться о мирных жителях Белгорода, которые страдают от боевых действий.

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Россия планирует обратиться к международным организациям относительно взрывов в Белгороде, которые произошли днем 15 февраля. Среди прочего, могут созвать заседание Совета безопасности ООН. О российской реакции на чрезвычайное происшествие говорится в заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале.

Захарова заявила, что в Белгороде якобы произошел "террористический акт", в результате которого погибли мирные россияне. По ее мнению, к событиям причастен "киевский режим", относительно действий которого Россия обратится в Совбез.

Мария Захарова — о событиях в Белгороде Фото: Скриншот

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не отреагировал на заявление пресс-секретаря российского дипломатического ведомства: соответствующих сообщений нет в ленте соцсети X (Twitter). Также не отыскались комментарии советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Обстрел Белгорода — детали событий 15 февраля

Днем 15 февраля росСМИ сообщили о взрывах, которые слышали жители города Белгорода в РФ. На фото и видео с места событий можно увидеть поврежденные автомобили и фасады зданий. Один из обломков снарядов мог упасть на здание ТЦ "Магнит", расположенного на улице Плеханова в Белгороде. Кроме областного центра, есть повреждения в селе Шагаревка — пострадали два дома и автомобиль. Между тем росСМИ сообщали, что под ударом также оказался город Губкин, в котором расположена нефтебаза.

Расстояние от Шагаровки до украинской границы — около 23 км, от магазина в Белгороде — около 30 км, от Губкина — 130 км.

События в Белгороде — карта возможных ударов Фото: Google Maps

В Минобороны РФ заявили, что произошел обстрел с украинской стороны границы: якобы летели реактивные ракеты RM-70 Vampire (дальность стрельбы — до 20 км), причем их все уничтожили российские силы ПВО. Согласно сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, ранены — 18. По его словам, силы ПВО сбили 14 воздушных целей.

Отметим, в ночь на 15 февраля было громко в Курской области РФ: взрывалось на нефтебазе. Между тем на портале "Слово и дело" подытожили количество атак дронов на российские цели из нефтегазоперерабатывающего комплекса. Среди прочего выяснили, что наибольшая активность украинских беспилотников произошла в декабре-январе.