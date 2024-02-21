Ядерная ракета едва не упала на подлодку с министром обороны Британии: что известно
Ракету Trident II без боевой части запустили с подлодки HMS Vanguard, на которой был глава Минобороны Грант Шэппс. По словам журналистов, ракета отделилась от подлодки, но затем упала в океан и затонула.
Накануне, 20 февраля, испытания британской ядерной ракеты Trident пошли по незапланированному сценарию: ракета упала в океан в нескольких метрах от британской подводной лодки, с которой ее запустили. Об этом сообщает The Sun.
Это уже второй неудачный тест ядерной ракеты кряду после запуска в 2016 году.
Ракетную систему Trident II без боевой части запустили с подлодки HMS Vanguard, на которой находился министр обороны Великобритании Грант Шэппс вместе с адмиралом сэром Беном Кейем. Глава Минобороны подтвердил случай, произошедший 30 января у побережья Флориды, но также добавил, что все же считает британскую стратегию ядерного сдерживания эффективной. Более того, систему Trident он назвал надежным оружием.
"Она отделилась от подлодки, но затем просто бултыхнулась рядом с ними", — ссылаются журналисты на свои источники. Сообщается, что если бы условия были боевыми, а не тестовыми, запуск ракеты прошел бы успешно.
Сообщается, что 30 января команда на атомной подлодке выполняла задания в рамках учений по сценарию "судного дня". Ракета поднялась в воздух за счет сжатого газа в пусковой трубе. Но ускорители первой ступени не сработали, и 58-тонная ракета с ненастоящими боеголовками упала в океан и затонула.
В это время подлодка HMS Vanguard находилась под водой на глубине запуска, ракета ее не задела.
После инцидента начали выяснять, что пошло не так. Ракету, в которой присутствуют секретные технологии, решили достать со дна у порта Канаверал (штат Флорида).
По словам журналистов, произошедшее вызывает вопросы, представители Минобороны оказались в неудобном положении, поскольку речь идет о ядерных возможностях Великобритании. Ракета Trident — самое мощное оружие, которое есть в стране и последняя линия обороны.
Реакция Минобороны
В британском Минобороны заявили, что HMS Vanguard и ее экипаж выполнили все задачи и доказали, что могут участвовать в операции Trident согласно принципу беспрерывного сдерживания (Continuous At-Sea Deterrent, то есть как минимум одна субмарина всегда находится на патрулировании).
"Правительство совершенно уверенно в том, что британское ядерное сдерживание остается эффективным, надежным и устрашающим", — заявил министр Шэппс, добавив, что Великобритания сможет применить ядерное оружие, если это когда-либо понадобится. Так, по его словам, можно будет предотвратить самые опасные угрозы национальной безопасности и защитить Великобританию и союзников по НАТО.
В заявлении также уточняется, что во время тестирования не все шло по плану.
"Мы исходим из соображений национальной безопасности и не можем сообщить все подробности. Тем не менее мы уверены, что эта аномалия сопряжена с конкретным тестом и никак не влияет на надежность ракетных систем Trident и их арсенал. Британское ядерное сдерживание остается безопасным и эффективным", — говорится в заявлении.
Эти испытания должны было стать последними, после которых HMS Vanguard — одну из четырех британских атомных подводных лодок — вернули бы в состав британского флота ядерного сдерживания после капремонта стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов (583 млн евро). Работы продолжались три года.
Ранее в феврале Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) выпустило предупреждение для кораблей, в котором описывался ожидаемый курс ракеты Trident II. Она должна была пролететь около 6 км и упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.
Предыдущий пуск Trident II
Восемь лет назад британский Королевский флот уже проводил испытания невооруженной баллистической ракеты Trident II D5 на подлодке HMS Vengeance — после серьезного сбоя в системе ракета полетела не туда. Вместо того, чтобы достичь цели в южной Атлантике у побережья Западной Африки, она полетела над территорией над США и автоматически самоуничтожилась.
Тогда источники в Минобороны сообщили The Guardian, что ракета сама по себе не была неисправна, а отклонилась, потому что ей задали неточные параметры.
Напомним, что в соцсетях Китая выложили секретные снимки с испытаний нового суперавианосца Fujian. Незаконная публикация кадров этого корабля в КНР чревата тюремным сроком.
Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году.