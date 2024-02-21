Ядерная ракета едва не упала на подлодку с министром обороны Британии: что известно

Ракету Trident II без боевой части запустили с подлодки HMS Vanguard, на которой был глава Минобороны Грант Шэппс. По словам журналистов, ракета отделилась от подлодки, но затем упала в океан и затонула.

Related video

Накануне, 20 февраля, испытания британской ядерной ракеты Trident пошли по незапланированному сценарию: ракета упала в океан в нескольких метрах от британской подводной лодки, с которой ее запустили. Об этом сообщает The Sun.

Это уже второй неудачный тест ядерной ракеты кряду после запуска в 2016 году.

Ракетную систему Trident II без боевой части запустили с подлодки HMS Vanguard, на которой находился министр обороны Великобритании Грант Шэппс вместе с адмиралом сэром Беном Кейем. Глава Минобороны подтвердил случай, произошедший 30 января у побережья Флориды, но также добавил, что все же считает британскую стратегию ядерного сдерживания эффективной. Более того, систему Trident он назвал надежным оружием.

Запуск ракеты UGM-133A Трайдент II

"Она отделилась от подлодки, но затем просто бултыхнулась рядом с ними", — ссылаются журналисты на свои источники. Сообщается, что если бы условия были боевыми, а не тестовыми, запуск ракеты прошел бы успешно.

Сообщается, что 30 января команда на атомной подлодке выполняла задания в рамках учений по сценарию "судного дня". Ракета поднялась в воздух за счет сжатого газа в пусковой трубе. Но ускорители первой ступени не сработали, и 58-тонная ракета с ненастоящими боеголовками упала в океан и затонула.

В это время подлодка HMS Vanguard находилась под водой на глубине запуска, ракета ее не задела.

После инцидента начали выяснять, что пошло не так. Ракету, в которой присутствуют секретные технологии, решили достать со дна у порта Канаверал (штат Флорида).

По словам журналистов, произошедшее вызывает вопросы, представители Минобороны оказались в неудобном положении, поскольку речь идет о ядерных возможностях Великобритании. Ракета Trident — самое мощное оружие, которое есть в стране и последняя линия обороны.

Запуск ракеты

Реакция Минобороны

В британском Минобороны заявили, что HMS Vanguard и ее экипаж выполнили все задачи и доказали, что могут участвовать в операции Trident согласно принципу беспрерывного сдерживания (Continuous At-Sea Deterrent, то есть как минимум одна субмарина всегда находится на патрулировании).

"Правительство совершенно уверенно в том, что британское ядерное сдерживание остается эффективным, надежным и устрашающим", — заявил министр Шэппс, добавив, что Великобритания сможет применить ядерное оружие, если это когда-либо понадобится. Так, по его словам, можно будет предотвратить самые опасные угрозы национальной безопасности и защитить Великобританию и союзников по НАТО.

В заявлении также уточняется, что во время тестирования не все шло по плану.

"Мы исходим из соображений национальной безопасности и не можем сообщить все подробности. Тем не менее мы уверены, что эта аномалия сопряжена с конкретным тестом и никак не влияет на надежность ракетных систем Trident и их арсенал. Британское ядерное сдерживание остается безопасным и эффективным", — говорится в заявлении.

Эти испытания должны было стать последними, после которых HMS Vanguard — одну из четырех британских атомных подводных лодок — вернули бы в состав британского флота ядерного сдерживания после капремонта стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов (583 млн евро). Работы продолжались три года.

Ранее в феврале Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) выпустило предупреждение для кораблей, в котором описывался ожидаемый курс ракеты Trident II. Она должна была пролететь около 6 км и упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

Предыдущий пуск Trident II

Восемь лет назад британский Королевский флот уже проводил испытания невооруженной баллистической ракеты Trident II D5 на подлодке HMS Vengeance — после серьезного сбоя в системе ракета полетела не туда. Вместо того, чтобы достичь цели в южной Атлантике у побережья Западной Африки, она полетела над территорией над США и автоматически самоуничтожилась.

Тогда источники в Минобороны сообщили The Guardian, что ракета сама по себе не была неисправна, а отклонилась, потому что ей задали неточные параметры.

Напомним, что в соцсетях Китая выложили секретные снимки с испытаний нового суперавианосца Fujian. Незаконная публикация кадров этого корабля в КНР чревата тюремным сроком.

Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году.