Волки загнали уклониста на дерево на границе с Молдовой: мужчину отбивали пограничники

Мужчина пробирался в Молдову и заметил стаю волков. Они заставили его забраться на дерево.

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В Одесской области спасли уклониста, который хотел сбежать за границу, но его атаковали волки. Чтобы выжить, мужчина должен был обратиться к пограничникам. Об этом случае сообщили в ГПСУ.

Инцидент произошел на молдавско-украинской границе в Одесской области. Пограничники на "горячую" линию получили сообщение от мужчины, в котором он признался, что пытался сбежать за границу, но его напугали волки.

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"Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков. Рядом станция Абамеликово. Могу сбросить координаты", — написал мужчина.

Сообщение зафиксировали и разыскивать беглеца-неудачника решила группа пограничников.

"Пограничники со служебной собакой отправились на поиски мужчины. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Как выяснилось, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, однако ему помешали волки. Поэтому он залез на дерево и вызвал помощь. Признание все же не помогло ему избежать административной ответственности", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, что пограничники задержали украинца, который нелегально пробирался из-за границы в Украину. Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину.

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