Повестка не дорога в один конец: боец ВСУ отметил необходимость замены людей на фронте (фото)

За два года люди, которые находятся в окопах, устали, потому что они не работы и ждут, когда их кто-то сменит. У них тоже не "дорога в одну сторону", они не должны там быть до конца войны или пока не убьют, считает военнослужащий.

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Повестка — это не дорога в один конец, а, имея такого соседа, как Россия, украинцы должны готовиться к тому, что могут оказаться на поле боя. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" сказал начальник штаба 65-й отдельной механизированной бригады Богдан Павлович.

За два года полномасштабной войны он успел увидеть и как мужественно бьются украинцы, и как испуганно бегут за границу. Он считает, что сейчас активно работает враждебное ИПСО в попытке повредить мобилизации в Украине.

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"Хорошо работает ИПСО противника, который постоянно внушает, что у нас все плохо, полный крах, что всех мобилизованных бросают "на мясо"... Человек гражданский все это видит и думает, что это, как говорится, дорога в одну сторону. По моему мнению, если бы человек понимал, для чего идет воевать, он должен видеть результат. Нам нужно больше показывать, как мы уничтожаем врага. Люди должны видеть позитив — а он у нас есть", — говорит военный.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения его подразделение находилось на Черниговщине, когда к нему в подразделение пришли мобилизоваться местные.

"Скажу так: все люди, которые были мотивированы, которые хотели защищать Родину, в 2022 году сами приходили. Я тогда был на Черниговском направлении, мы зашли в село, и ко мне пришли мужики: "Мы к вам. Я — охотник, у меня есть ружье. А у него есть винтовка". Я их оформил, выдал автоматы. Это люди, которые хотели защищать Украину. Они приходили сразу в подразделения, в части, они не шли в военкоматы", — рассказал Павлович.

Он добавил, что когда в государстве уже 2 года идет большая война, то те, кто хотел защитить страну, уже на фронте, а остальные должны понять, что на них как на мужчин возложена обязанность защищать свою Родину.

"В девятом классе мы все получаем приписное свидетельство, потому что мы — мужчины. И у нас есть обязанность: в случае чего идти защищать Родину в рядах Вооруженных Сил. За два года люди, которые находятся в окопах, устали, потому что они не роботы. Они ждут, когда кто-то их сменит. У них тоже не "дорога в одну сторону", они не должны там быть до конца войны или пока не убьют. Они заслужили на отдых, но их должен кто-то менять. Там есть военнослужащие, которые по два-три раза получили ранения, десять раз были контужены", — говорит Богдан Павлович.

Богдан Павлович

Он добавил, что готовит своих детей к войне с Россией несмотря на их возраст, потому что считает, что Украина, имея такого соседа как Россия, должна брать пример с Израиля.

"Пока что я готовлю своих детей к тому, что они должны понимать, кто такие русские и сколько горя они нанесли нашему государству. И наша страна в данный момент должна взять пример с Израиля. Откуда мы знаем — может, завтра что-то в голову стрельнет, и из Беларуси опять к нам полезут. Мы же не знаем: может, Путин из Африки позабирает все племена, раздаст им автоматы, чтобы сюда направлять? Мы должны быть готовы ко всему", — говорит военнослужащий.

Он добавил, что его раздражает, когда отдельные украинцы говорят, что не рождены для войны.

"Мы все не рождены для войны. Покажите мне хоть одну женщину, которая специально забеременела, чтобы родить ребенка для войны. Не знаю, кто придумал эту фразу, но это полный бред. Жизнь определила, что мужчины с давних времен защищают свои семьи, защищают свою землю. И все. Чем скорее ты научишься быть готовым к войне, тем легче тебе будет на ней. Поэтому не надо ждать, пока за тобой придут или будут за тобой бегать. Посмотрите в "Фейсбуке" — у каждой бригады есть своя страница. Выберите себе подразделение и идите защищать Родину. И помните: повестка — это не дорога в один конец", — резюмировал Павлович.

Напомним, что в Одесской областиволки помешали уклонисту сбежать в Молдову. Они загнали его на дерево и заставили сдаться пограничникам.

Одессит нелегально пробирался из-за границы в Украину. Свои действия он объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину.