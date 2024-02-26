В ГУР и ВСУ опровергли информацию западных СМИ о "сотнях" пленных в Авдеевке

Украинская и российская сторона взяли в плен соразмерное количество человек во время выхода бойцов ВСУ из Авдеевки Донецкой области, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Во время выхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области в связи с окружением города российскими оккупантами, в плен к врагу попало не более нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Об этом пишет NV со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в результате военных действий в Авдеевке в плену с обеих сторон оказалось соразмерное количество человек.

"Нет тысячи пленных украинских военных в Авдеевке. Скорее всего, пленных мы получили примерно одинаково с обеих сторон. Мы тоже много взяли россиян в плен, — почти из каждой их наступающей бригады. Последних пленных мы брали еще вчера ночью (24 февраля, — ред.) и продолжаем это делать", — заявил Жорин.

Он добавил, что только 3-я ОШБр взяла в плен десятки россиян.

Что известно о пленных во время выхода ВСУ из Авдеевки

Напомним, 20 февраля американское издание The New York Times опубликовало материал о том, что сотни украинских военнослужащих попали в российский плен или пропали без вести во время отступления из Авдеевки. Эту информацию журналистам рассказали "двое солдат, которые знают об отступлении". По их словам, количество пленных или пропавших без вести колеблется от 850 до 1000 человек. В статье также говорится о том, что неназванные "западные официальные лица" считают этот диапазон "точным".

21 февраля представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий публикацию американских журналистов назвал дезинформацией. В ВСУ не скрывают и не отрицают, что во время завершающей стадии Авдеевской оборонительной операции определенная часть бойцов не вышла на связь. По словам Лиховия, часть из них может быть ранеными и позже они могут выйти на связь к своим подразделениям. А рассказы о сотнях украинских пленных в Авдеевке — продолжение российской агрессии, в частности фейки и дезинформация, которая "ничем не подтверждена".

25 февраля во время форума "Украина-2024" руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинская разведка имеет список пленных из Авдеевки. По его словам "это никакие не тысячи. И не сотни".