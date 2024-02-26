"Дорога с двусторонним движением": экс-руководитель высказался о "базах США" в Украине и сотрудничестве с ЦРУ

Партнеры из США приложили много усилий по подготовке бойцов украинской разведки и открыли новые качественные возможности для их национальной безопасности, говорит Кондратюк.

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ЦРУ США и ГУР Минобороны наладили тесное сотрудничество по подготовке агентов для выполнения задач. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк, комментируя статью The New York Times.

"Это сотрудничество, это взаимодействие — это дорога с двусторонним движением. Трудно было, когда у них все хорошо, все налажено, убедить их, что Украина имеет решающее для них значение. Относительно сбора информации против России. И здесь главное было не то, чтобы им сказать, что они должны рисковать, а показать, что это откроет новые качественные возможности для их национальной безопасности", — рассказал он.

Он добавил, что во времена президентства Дональда Трампа программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась.

"А относительно баз — это были не базы, это были собственные способности ГУР, которые мы развивали. Потому что до этого времени не было никаких разведывательных возможностей против России. Но конечно, когда были захвачены территории, эти возможности надо было срочно создавать. И мы создавали эти разведывательные пункты вдоль границы с Россией", — сказал Кондратюк.

Он отметил, что партнеры из США приложили много усилий по подготовке.

"Мы набрали лучших офицеров из ГУР, которые потом получили подготовку на Западе: и агентурную, и в техническом плане. И дальше эти люди успешно выполняли эти задачи. И на начало российской агрессии ГУР, Минобороны имели имеющиеся силы и средства как на территории России, так и на своей территории — готовое партизанское движение", — сообщил экс-руководитель ГУР.

Напомним, что издание The New York Times по итогам более 200 интервью с действующими и бывшими чиновниками в Украине, США и Европе написало, что ЦРУ США поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией.

31 января сообщалось, что в ЦРУ признались, как сорвали планы Кремля против Украины. ЦРУ получило данные о запланированных Россией операциях под "фальшивым флагом".