Россия может применять дроны из Приднестровья, — Гуменюк (видео)

Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, заявила, что с территории Приднестровья российские оккупанты могут использовать БПЛА в разведывательных целях.

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Российские оккупанты способны применять дроны с направления непризнанного Приднестровья. Об этом заявила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, в эфире телемарафона.

Запусков "шахедов" из Приднестровья не фиксировали. Захватчики все же могут использовать БПЛА в разведывательных целях.

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"Враг не остановился на предыдущих атаках", — заявила она.

Гуменюк добавила, что продолжаются маневры силами и средствами, оправданные проведением штурмовых действий, в частности на левом берегу. Враг смог на штурмовые действия, но это было дважды. По ее словам, для таких масштабных атак у оккупантов не хватает сил.

Ситуация в Приднестровье

Непризнанное Приднестровье обратилось к Российской Федерации за помощью в связи с "экономической блокадой" со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию приняли на съезде "депутатов", который проходит в Тирасполе в среду, 28 февраля.

"Депутаты" обращаются к Генсекретарю ООН с просьбой учесть "неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, прекратить нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности".

Также власти непризнанного Приднестровья настаивают на том, что Молдова наносит "катастрофический" удар по экономике Приднестровья. Речь идет о якобы потере 33 миллионов долларов в год предприятия Приднестровья из-за пошлин и банковской блокады Кишинева.

Напомним, 28 февраля эксперт Владислав Селезнев рассказал, что ВСУ пытаются расширить плацдармы на левом берегу Днепра. Для расширения плацдармов и движения в сторону Крымского полуострова нужны снова ресурсы — системы ПВО, артиллерийские системы, бронетехника на левом берегу.