Ребята держат оборону на 360 градусов: боец ВСУ о тяжелых боях в катакомбах в Белогоровке

ВС РФ в Белогоровке активно используют КАБы, пытаясь пробить катакомбы, где прячутся бойцы ВСУ, и обеспечить себе обход по трубе в тыл украинских позиций, как это было в Авдеевке.

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В районе Белогоровки на Луганщине Силы обороны в буквальном смысле ведут подземные бои с оккупантами. Они воюют в катакомбах, которые идут от промзоны в сам населенный пункт. О ситуации на этом участке фронта рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Белогоровка — "не медийное" направление: бои в катакомбах, 7 км пешком на позиции, десятки сожженных п**орских колонн и полностью уничтоженная промка. Уже больше года там продолжаются адские бои, больше года одни и те же бригады сдерживают нашествие. Сейчас идут бои в разбитой промке, точнее под ее фундаментом, в катакомбах, ведь от нее ничего не осталось. Ребята держат оборону на некоторых позициях на 360 градусов, очень сложная местность и обстановка для боевых действий", — рассказывает военный.

Он добавляет, что оккупанты здесь активно используют КАБы, потому что подземные катакомбы из промзоны ведут к самой Белогоровке, поэтому россияне пытаются постоянно пробить авиабомбами отверстия, чтобы обеспечить обход по трубе в тыл позиций ВСУ, как это было в "Царской охоте" в Авдеевке.

"Промка полностью уничтожена, поэтому иногда ребят заваливало под землей, при этом противник был буквально над ними, но каким-то чудом они продолбили проход и вышли. Потеря промки = потеря Белогоровки. Болото также делает свое дело, поэтому обычно по 2 человека носят БК за 7 км на позиции своим ходом", — рассказал "Алекс".

Уничтожена колонна техники РФ под Белогоровкой

Он добавил, что до Белогоровки один логистический путь, а из-за особенностей местности потеря позиции на высоте может означать автоматический отход с позиций в низине.

Оккупант забирается в катакомбы

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 февраля сообщили, что на Лиманском направлении бойцами Сил обороны отбито 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, что Силы обороны уничтожили "нафаршированную" штурмовую группу ВС РФ под Работино и затрофеили пулемет "Печенег". Некоторые захватчики в штурмовой группе успели повоевать в Украине 10 дней.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ смогли выбить российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Бои шли за каждую улицу и дом, куда успели зайти россияне.