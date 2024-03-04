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ВС РФ приближаются к Часовому Яру, ВСУ могут потерять село Ивановское, — DeepState (карты)

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Фото: Генштаб ВСУ | Украинские войска отражают атаки противника после отступления из Авдеевки

Бойцы ВСУ улучшили ситуацию возле Табаевки, но растет угроза для Часового Яра. Ситуация в Ивановском крайне плохая и может закончиться потерей населенного пункта.

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Подразделениям ВС РФ пришлось отступать под Купянском, где бойцы ВСУ сумели их выбить с недавно занятых позиций. На более южном отрезке фронта враг захватил половину Ивановского под Бахмутом и накапливает силы у Орловки под Авдеевкой. О текущей ситуации на линии фронта говорится в аналитическом отчете экспертов волонтерской группы DeepState.

Эксперты объяснили, на каких отрезках фронта ВСУ отбивает больше всего штурмов, и где возникли или усилились новые угрозы. При этом отметили, что россияне совершают военные преступления над военнопленными, поэтому украинцам не стоит "надеяться на милость от этих у*одов".

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Энтузиазм наступления иссяк: ВСУ приостановили продвижение РФ возле Авдеевки

По предварительным оценкам, у российской армии хватит потенциала наступать в течение марта 2024 года. Причина подобной активности — выборы в РФ, где хотят показать "успехи" перед "избранием" президента Владимира Путина.

Бои на Донбассе — ситуация возле Купянска

Согласно данным DeepState, бойцы ВСУ улучшили свои позиции возле Табаевки, расположенной в 20 км к юго-востоку от Купянска. Также удается удержать врага возле Тернов и Ямполовки на Лиманском направлении. По словам экспертов, россияне несколько уменьшили активность на данном отрезке фронта. Однако ВС РФ провели ротацию, поэтому вскоре может начаться очередная активизация.

Купянск, Табаевка, бои, наступление ВС РФ Fullscreen
Бои на Донбассе — Купянск и Табаевка
Фото: DeepStateMAP

Бахмут и Авдеевка — детали

Под Бахмутом враг давит в направлении двух населенных пунктов: на Богдановское (в 2-3 км от восточных окраин Часового Яра) и на Ивановское (в 4,5 км от Часового Яра). По оценкам DeepState, в ближайшее время возможна потеря Ивановского — на карте обозначено, что россияне оккупировали половину села.

Бахмут, Донбасс, бои, наступление ВС РФ Fullscreen
Бои на Донбассе — Ивановское, Богдановка
Фото: DeepStateMAP

Эксперты отметили, что Часов Яр находится под особой угрозой, поскольку россияне собрали резервы и планируют усилить давление. Еще одна угрожающая точка — возле Клещиевки, южнее Бахмута, говорится в отчете.

Под Авдеевкой россияне собирают резервы в направлении Орловки, но село пока не находится под полным контролем врага. ВС РФ действуют в следующих направлениях:

  • Тоненькое-Орловка — враг "улучшил тактическое положение";
  • Первомайское — ситуация уточняется;
  • Новомихайловка — враг закрепляется, поэтому выбить будет трудно.
Орловка, Авдеевка, Донбасс, бои, наступление ВС РФ Fullscreen
Бои на Донбассе — Авдеевка, Орловка
Фото: DeepStateMAP

Южный отрезок — где произошли штурмы

В отчете экспертов говорится о единственной попытке ВС РФ атаковать на южном отрезке — возле сел Новодонецкое и Приютино. Возле Работино и Вербового особых изменений нет, а возле села Красное (южнее Гуляйполя) была определенная активность врага: предполагают, что это была "проверка обороны" или "отвлекающий маневр".

О ситуации под Крынками на левобережье Херсонщины DeepState данных не обновили.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 3 марта не детализировали ситуацию на востоке и юге, но рассказали о количестве штурмов ВС РФ. В частности, под Купянском произошло девять атак россиян, под Бахмутом — четыре, под Авдеевкой — 18.

Напоминаем, западное издание проанализировало бои под Авдеевкой и объяснило, почему они стали "сокрушительным поражением". Также СМИ получили спутниковые фотографии окопов ВСУ и отметили, что они "слишком мелкие".