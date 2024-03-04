ВС РФ приближаются к Часовому Яру, ВСУ могут потерять село Ивановское, — DeepState (карты)

Бойцы ВСУ улучшили ситуацию возле Табаевки, но растет угроза для Часового Яра. Ситуация в Ивановском крайне плохая и может закончиться потерей населенного пункта.

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Подразделениям ВС РФ пришлось отступать под Купянском, где бойцы ВСУ сумели их выбить с недавно занятых позиций. На более южном отрезке фронта враг захватил половину Ивановского под Бахмутом и накапливает силы у Орловки под Авдеевкой. О текущей ситуации на линии фронта говорится в аналитическом отчете экспертов волонтерской группы DeepState.

Эксперты объяснили, на каких отрезках фронта ВСУ отбивает больше всего штурмов, и где возникли или усилились новые угрозы. При этом отметили, что россияне совершают военные преступления над военнопленными, поэтому украинцам не стоит "надеяться на милость от этих у*одов".

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Энтузиазм наступления иссяк: ВСУ приостановили продвижение РФ возле Авдеевки

По предварительным оценкам, у российской армии хватит потенциала наступать в течение марта 2024 года. Причина подобной активности — выборы в РФ, где хотят показать "успехи" перед "избранием" президента Владимира Путина.

Бои на Донбассе — ситуация возле Купянска

Согласно данным DeepState, бойцы ВСУ улучшили свои позиции возле Табаевки, расположенной в 20 км к юго-востоку от Купянска. Также удается удержать врага возле Тернов и Ямполовки на Лиманском направлении. По словам экспертов, россияне несколько уменьшили активность на данном отрезке фронта. Однако ВС РФ провели ротацию, поэтому вскоре может начаться очередная активизация.

Бои на Донбассе — Купянск и Табаевка Фото: DeepStateMAP

Бахмут и Авдеевка — детали

Под Бахмутом враг давит в направлении двух населенных пунктов: на Богдановское (в 2-3 км от восточных окраин Часового Яра) и на Ивановское (в 4,5 км от Часового Яра). По оценкам DeepState, в ближайшее время возможна потеря Ивановского — на карте обозначено, что россияне оккупировали половину села.

Бои на Донбассе — Ивановское, Богдановка Фото: DeepStateMAP

Эксперты отметили, что Часов Яр находится под особой угрозой, поскольку россияне собрали резервы и планируют усилить давление. Еще одна угрожающая точка — возле Клещиевки, южнее Бахмута, говорится в отчете.

Под Авдеевкой россияне собирают резервы в направлении Орловки, но село пока не находится под полным контролем врага. ВС РФ действуют в следующих направлениях:

Тоненькое-Орловка — враг "улучшил тактическое положение";

Первомайское — ситуация уточняется;

Новомихайловка — враг закрепляется, поэтому выбить будет трудно.

Бои на Донбассе — Авдеевка, Орловка Фото: DeepStateMAP

Южный отрезок — где произошли штурмы

В отчете экспертов говорится о единственной попытке ВС РФ атаковать на южном отрезке — возле сел Новодонецкое и Приютино. Возле Работино и Вербового особых изменений нет, а возле села Красное (южнее Гуляйполя) была определенная активность врага: предполагают, что это была "проверка обороны" или "отвлекающий маневр".

О ситуации под Крынками на левобережье Херсонщины DeepState данных не обновили.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 3 марта не детализировали ситуацию на востоке и юге, но рассказали о количестве штурмов ВС РФ. В частности, под Купянском произошло девять атак россиян, под Бахмутом — четыре, под Авдеевкой — 18.

Напоминаем, западное издание проанализировало бои под Авдеевкой и объяснило, почему они стали "сокрушительным поражением". Также СМИ получили спутниковые фотографии окопов ВСУ и отметили, что они "слишком мелкие".