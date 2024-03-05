Для внедрения в органы ЕС: Россия завербовала сербского агента, — Politico (фото)

По словам журналистов, Россия использует Сербию в качестве плацдарма для операций влияния, направленных на ослабление проевропейских и пронатовских настроений внутри страны.

Related video

Российские спецслужбы задействовали сербского агента с целью проникновения в структуры Европейского Союза и распространения тезисов пропаганды, поддерживающих действия Кремля в отношении Украины. Об этом говорится в брифинге западной разведки, попавшем в распоряжение издания, передает издание Politico.

В октябре 2023 года Новица Антич, гражданин Сербии, являющийся активным "агентом влияния", проводил встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе, включая депутатов Европарламента. Согласно документам, Антич тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

Глава Сербского военного профсоюза Новица Антич

Среди этих евродепутатов были представители различных политических партий: немецкий депутат от партии "Зеленые" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский депутат от партии "Социалисты и демократы" Алессандра Моретти, а также словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик. Однако в аналитической записке не содержится информации, позволяющей предположить, что Моретти, Бильчик и фон Крамон-Таубадель имели знание о связях Антича с ФСБ на момент их встречи.

Глава Сербского военного профсоюза Антич также провел встречи с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые защищают интересы военнослужащих и государственных служащих в Европейском союзе соответственно.

Согласно брифингу западной разведки, Антич является "агентом влияния" для ФСБ. Он имеет тесные связи с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, гражданином России, который также является главным редактором медиа-сайта Veteran News. Этот медиа-ресурс специализируется на публикациях, ориентированных на ветеранов вооруженных сил. На сайте в разделе "О нас" отмечается, что Veteran News является "информационным партнером" ФСБ, Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур страны.

В разведывательной сводке особое внимание уделяется действиям Антича, но также отмечается, что Калинин вербовал и других лиц, однако не указывается количество или национальность этих лиц, а также в каких конкретно странах они действуют.

Россия использует Сербию в качестве базы для операций влияния, нацеленных на подрыв проевропейских и пронатовских настроений как внутри самой Сербии, так и в Европейском Союзе. Это становится особенно значимым в контексте решительной поддержки, которую ЕС оказывает Украине после полномасштабного вторжения России.

Напомним, что недавно в СМИ сообщили, что россиянин, сотрудничающий с ГРУ России, четверть века спокойно проживает в Бельгии и создал инвестиционную компанию, которая, кроме основной деятельности, поставляла специальные станки в РФ. Сын этого россиянина руководит компанией, которая продает Минобороны РФ станки для производства аэробаллистических ракет "Кинжал" для ударов по Украине.