США и Южная Корея проводят военные учения, которые могут разозлить Ким Чен Ына, — Bloomberg

Руководитель КНДР в начале года вычеркнул идею мирного объединения двух Корей из национальной политики и провел артиллерийские учения недалеко от морской границы, где в прошлом происходили кровавые столкновения.

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Северная Корея пригрозила "последствиями" США и Южной Корее, если новый раунд ежегодных военных учений не остановят. Масштабные учения армий двух стран начались в понедельник, 4 марта. Об это сообщает Independent.

Цель учений — продемонстрировать совместную готовность перед возрастающими угрозами ядерной атаки со стороны КНДР.

В ходе учений должна использоваться компьютерная симуляция в рамках задачи "Щит свободы", наряду с полевыми, морскими и воздушными тренировками, которые продлятся 11 дней, согласно заявлению Минобороны Южной Кореи. Основной фокус внимания сместится в сторону противодействия операциям с ядерным оружием.

Причем в этом году полевых учений должно быть 48, что вдвое больше чем в прошлом.

В свою очередь Пхеньян заявил, что "осуждает безрассудные военные учения США и (Южной Кореи) для все более явных угроз суверенному государству и попытки вторжения в него".

По сообщениям Bloomberg, провокации Северной Кореи часто совпадают по времени с этими военными учениями.

"США и Южная Корея начали одни из своих крупнейших ежегодных совместных военных учений, чем наверняка будут недовольны в Северной Корее, которая начала год с угроз уничтожить своего южного соседа", — говорится в публикации.

США могут разместить группу авианосцев и стратегических бомбардировщиков в рамках учений, отмечает южнокорейское информагентство Yonhap News.

КНДР на протяжении многих лет угрожали ядерными ударами, в октябре прошлого года председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пообещал применить свое самое грозное оружие из-за американских авианосцев.

Северокорейское руководство часто устраивает провокации во время военных учений юга. В прошлом месяце Ким Чен Ын также заявил, что у него есть юридические основания, чтобы уничтожить Сеул. Он начал год с того, что вычеркнул идею мирного объединения двух Корей из национальной политики и провел артиллерийские учения недалеко от морской границы, где в прошлом происходили кровавые столкновения.

По его заявлениям некоторые обозреватели сделали вывод, что он готовится к битве. Президент США Джо Байден предупредил Ким Чен Ына, что после попытки ядерного удара его режиму придет конец.

Напомним, что, по оценкам ISW, морские поставки оружия из КНДР в РФ остановились с середины февраля.

Также сообщалось, что в рестораны и супермаркеты США и Европы российская рыба попадает из порта Южной Кореи.