"Упорно выполняют заказы": в Украине отреагировали на новые ордера МУС против россиян

В ОП заявили, что командующие Виктор Соколов и Сергей Кобылаш приложили руки к "массовому умерщвлению гражданского населения Украины". Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что за такие преступления "Россия будет отвечать" не только в трибунале.

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Международный уголовный суд в Гааге по материалам СБУ выдал ордера на арест командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова и командующего дальней авиацией ВВС РФ Сергея Кобылаша. Это событие прокомментировал 5 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал выдачу ордеров "безупречным решением" МУС.

"Оба эти персонажи системно и намеренно используют военные инструменты для массового умерщвления гражданского населения Украины и упорно выполняют заказ на масштабные ракетные обстрелы территории суверенной страны", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, решение об аресте российских командующих указывает на изменение трех обстоятельств. В частности, речь идет о том, что:

военные преступления России получат "надлежащие юридические оценки";

в мире четко фиксируют тип войны, которую ведет РФ на территории Украины и против гражданского населения;

больше нет "табу" на ордера для россиян и "исторических отсрочек".

Публикация Михаила Подоляка от 5 марта Фото: Скриншот

Также относительно решения МУС высказался и глава СБУ Василий Малюк.

"Это уже второе решение Международного уголовного суда в отношении российских военных преступников. Оба касаются высшего военно-политического руководства РФ. И оба являются результатом системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. Такие преступления не имеют срока давности", — заявил он.

В ведомстве отметили, что Соколов и Кобылаш в период с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года организовали массированные ракетные обстрелы Украины, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей.

"Основные удары агрессора были осуществлены по предприятиям энергетического комплекса в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях", — добавили в СБУ.

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