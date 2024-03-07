Временно отказались от штурмов: ВСУ "утихомирили" оккупантов под Работино, — офицер

Оккупанты выслали две штурмовые группы, однако вражеская атака провалилась. Сейчас, по словам лейтенанта ВСУ, ВС РФ усилили использование артиллерии.

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На Ореховском направлении в районе Работино на Запорожье оккупанты несколько "успокоились" после неудачных штурмов. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" со ссылкой на бойцов 65-й ОМБр.

"У нас все спокойно, п**оры не штурмуют, было две группы по пять человек, все отправились на концерт к Кобзону, скорее всего, пока они оставили идею штурмовать Работино, сидят в Токмаке — Вербовом, работает их арта. Наша арта и FPV просто лучшие, давно так много целей не накрывали", — рассказал обстановку боец.

Он добавил, что на днях украинские защитники уничтожили вражеский РСЗО под Токмаком.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 марта подробностей боев в районе Работино не сообщали.

"На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, что 1 марта сообщалось, что на Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов.

Также сообщалось, что третья штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой. Было сожжено 6 единиц вражеской техники.