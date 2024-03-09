Пленный десантник ВСУ дал оккупантам "30 секунд на сборы" и захватил их в плен

По перехвату бойцы ВСУ услышали, что на позиции у оккупантов находился живой украинский защитник, которого планировали выставить на вход, чтобы им не развалили блиндаж. С "мавика" они увидели одетого в украинскую форму военного и узнали в нем "Психа".

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Украинский десантник с позывным "Псих", который попал в плен, смог захватить в плен трех россиян и помог ВСУ вернуть утраченную позицию на Марьинском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Так, десантник 80-тки дважды попадал в плен к российским оккупантам и дважды ему удалось из него выбраться.

В первый раз оккупанты штурмовали закрытую позицию ВСУ и взяли в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а десантника "Психа" оставили возле себя укреплять отбитую позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и убежал обратно к своим.

Затем эту позицию украинские десантники отбили и захватили трех россиян в плен.

"Псих" с побратимом

Впоследствии ситуация фактически повторилась, и "Псих" снова попал в плен.

"Штурмовала группа из пяти оккупантов. В блиндаже наших было трое. Двух пид**ов на полпути они застрелили, трое запрыгнуло к ним в блиндаж. Начался бой на гранатах. "Псих" выжил. У него были обожженные руки, он не мог взять автомат. Они забежали к нему и взяли в плен. Просидел он с ними полтора суток. Мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что из наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем "Психа"..." — рассказал начальник штаба батальона с позывным "Символ".

Десантник "Псих"

Командование батальона приняло решение сбросить оккупантам рацию и вести с ними переговоры и убедить сдаться в плен. Оккупанты были уже на грани — еда и вода заканчивались, а воевать они боялись, как и боялись того, что их расстреляют свои же снайперы, если они надумают сдаться.

"Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по-серому. Тогда "Псих" закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут!" В конце концов они согласились на эту "авантюру". Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, — наш боец повел за собой трех россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не оказывали сопротивления", — рассказал "Символ".

Также украинские защитники хитростью смогли вернуть утраченную позицию. Оккупанты в плен прихватили с собой свою рацию и стабильно выходили на связь со своими командирами и отчитывались, что и в дальнейшем держат захваченный блиндаж. Их командиры даже не подозревали, что они уже в плену. Благодаря этому в тот же вечер украинские защитники забрали обратно возвращенную ранее позицию.

Напомним, что на Запорожском направлении у российских оккупантов не задался штурм, и они едва не целым подразделением попали в плен к ВСУ.

Также сообщалось, что четверо бойцов ВСУ"раскатали" российское наступление на Роботино и уничтожили 2 отделения оккупантов. Россиян было в 5 раз больше, но бойцы ВСУ смогли их "нейтрализовать" и по меньшей мере 5-х захватить в плен.