Будут бить дальше: Пентагон готов предоставить Украине более мощные ATACMS, — The Wall Street Journal

Ракеты ATACMS дальностью 290 км могут быть предоставлены Киеву, поскольку американские военные теперь могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, сообщили официальные лица США журналистам.

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Украина настаивает на передаче Пентагоном ракет ATACMS, которые имеют дальность более 180 миль (примерно 290 км) и могут увеличить способность Киева наносить удары по российским войскам в Крыму. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ранее представители оборонного ведомства США настаивали на том, что американские военные должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для собственных нужд.

Впрочем, по данным источников издания, теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большего радиуса действия. Такое решение обусловлено тем, что военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.

Одобрит ли президент США Джо Байден передачу ATACMS дальностью 290 км, источники The Wall Street Journal не сообщили.

ATACMS — это ракеты класса "земля-земля", которые могут запускаться с помощью пусковых установок Himars или высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

Напомню, 12 марта США анонсировали пакет помощи по безопасности Украине на сумму 300 миллионов долларов. В него войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, в частности к реактивным системам HIMARS, боеприпасы к стрелковому вооружению и тому подобное.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "находится в позитиве" от ответа партнеров о предоставлении украинской стороне американских дальнобойных ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Украина рассчитывает получить эти ракеты. Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это вооружение на фронте, уверен Зеленский.