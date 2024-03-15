"Ни в коем случае не подходите": РФ планирует теракты с жертвами среди украинцев, — активисты

По данным движения "Желтая Лента", россияне планируют провокации во время своих выборов. Активисты призвали украинцев сидеть дома и не игнорировать тревоги.

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Российские оккупанты планируют теракты и провокации в период проведения своих президентских выборов. Об этом 15 марта предупредили активисты движения "Желтая Лента".

Сообщается, что ВС РФ могут устроить теракты и провокации в период с 15 по 17 марта. Жертвами могут стать мирные жители временно оккупированных территорий. Опасно будет в районе "избирательных участков".

"Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги", — отметили активисты.

Движение "Желтая Лента" создало карту, на которой отмечены все "избирательные участки" захватчиков.

Карта "участков" на оккупированных территориях Фото: Скриншот

"Выборы" на ВОТ: как проходит голосование

Активисты рассказали, что в захваченном городе Геническ в Херсонской области людей заставляют голосовать силой. Российские оккупанты обходят квартиры и похищают гражданских, чтобы они отдали свои голоса на "выборах".

"Мы такое уже видели на так называемом референдуме и фейковых местных выборах", — подчеркнули в "Желтой Ленте".

Также активисты передают, что в Симферополе и Севастополе "с самого утра низкая явка".

Напомним, партизаны движения "Атеш" в первый день проведения выборов расклеили в Московской области антипутинские листовки. Они отметили, что результаты голосования известны, но народ еще может повлиять на ситуацию.

В российском Минобороны подтвердили высадку десанта, который зашел в село Козинка в Белгородской области, но обвинили в операции ВСУ и иностранных наемников. В то же время добровольцы ЛСР показали, какие "подарки" подготовили к выборам в РФ.