Медведев назвал Латвию "страной, которой не существует" и опубликовал фото виселицы

Бывший президент России Дмитрий Медведев проиллюстрировал "альтернативную формулу мира" и пригрозил повешением "виновным в обстрелах российских городов".

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал последнее заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который считает, что Украина должна победить в войне, а Россия должна быть разгромлена. В своем Telegram-канале бывший президент РФ разместил фотографию Харьковского судебного процесса над тремя немецкими военнослужащими и одним местным коллаборационистом, которых приговорили к смертной казни через повешение.

Медведев написал, что это "альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской стаи".

Харьковский процесс 1943 год Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и вместе с ними тот, кто выдает себя за президента Латвии — страны, которой не существует — Ринкевичса, пожелавшего смерти России", — заявил экс-президент России.

Свое сообщение Медведев закончил крылатым латинским выражением "Memento mori!", что переводится как "Помни о смерти!"

Медведев предложил "альтернативную формулу мира" Фото: скриншот

Напомним, 15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявления французского коллеги Эммануэля Макрона о "красных линиях" в отношении Российской Федерации.

14 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обнародовал так называемую "российскую формулу мира". Он считает, что Украина должна объявить "полную и безоговорочную капитуляцию", "провести демилитаризацию", "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент".