Переизбрание Путина в России: в ГУР рассказали, что изменится после выборов (видео)

Представитель ведомства Андрей Юсов подтвердил, что выборы могут развязать Владимиру Путину руки. Не исключено, что в РФ активизируется мобилизация.

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В России закончилось голосование, и по данным ЦИК на выборах ожидаемо победил Владимир Путин. О том, на что это повлияет, в эфире телемарафона 18 марта рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представитель разведки ответил, развяжет ли Путину руки победа на президентских выборах в РФ. Он подтвердил, что мобилизационные меры в стране-агрессорке не останавливались, но теперь следует ожидать новой волны мобилизации.

"Да, после этого фарса, который называли "выборами Путина", их активизация возможна. Они могут носить более открытый характер, и это правда", — отметил Юсов.

Также представитель ГУР прокомментировал инциденты с поджогами и взрывами, которыми сопровождались российские президентские выборы.

"В России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму и делают это разными способами. Кто-то может поджечь эту избирательную кабинку или залить ее зеленкой, испортить бюллетени, а кто-то с оружием в руках как российские добровольцы из РДК, Легиона "Свобода России" "и "Сибирского батальона" готов освобождать родину от режима Путина", — подчеркнул он.

Комментарий Андрея Юсова (о выборах в России — с 0:28)

Напомним, в CNN сообщили, что после переизбрания Владимира Путина в России продолжатся репрессии против оппозиции и могут объявить новую волну мобилизации.

18 марта Владимир Путин пригрозил НАТО Третьей мировой войной. По его словам, "вряд ли в этом кто-нибудь заинтересован".