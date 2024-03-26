"Продолжил перезагрузку системы управления": Зеленский высказался по поводу увольнения Данилова из СНБО (видео)

Президент Украины подчеркнул, что он ожидает укрепления стратегических возможностей государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 марта прокомментировал изменения, которые произошли во вторник, и выразил свои ожидания от новоназначенных чиновников. Об этом он сообщил в видео, которое разместил на официальном телеграм-канале.

Глава государства назвал новые назначения и увольнения "перезагрузкой системы управления нашим государством" и поблагодарил Алексея Данилова за работу на посту секретаря СНБО.

"Он переводится на другое направление — об этом позже", — не уточнил президент.

Зеленский назвал нового секретаря СНБО — Александра Литвиненко, который до сих пор занимал должность руководителя Службы внешней разведки Украины и выразил уверенность, что тот совместит свой опыт разведчика с задачами, которые стоят перед Советом нацбезопасности.

Новым руководителем внешней разведки президент назвал Олега Иващенко, который также имеет соответствующий опыт — занимал должность первого заместителя ГУР Минобороны Украины.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено", — констатировал Зеленский.

О ликвидации последствий российских обстрелов

Зеленский заверил, что непрерывно, ежедневно, под контролем находится все, что касается ликвидации последствий российских ударов в регионах, в частности в Харькове. Он выразил благодарность всем на местах, кто работает ради людей, кто круглосуточно всеми усилиями и ресурсами пытается обеспечить людей и предприятия в пострадавших городах и населенных пунктах электричеством, связью, транспортом, всеми теми основами жизни, которые необходимы.

В очередной раз президент поблагодарил всех, кто заботится об Украине и кто защищает ее.

О 10-летии Национальной гвардии Украины

Кроме того, президент выразил искреннюю благодарность всем, кто причастен к Национальной гвардии Украины, которая 26 марта отмечает 10-ю годовщину своего основания.

"Все наше государство должно ценить то, что Национальная гвардия Украины является действительно незаменимым элементом Сил обороны и безопасности нашего государства и во многом задает стандарты для всех наших защитников и защитниц", — подчеркнул Зеленский и перечислил бойцов боевых подразделений, которые отмечены государственными наградами.

Президент акцентировал на том, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно командиру 1-го отряда Центра "Омега", полковнику Андрею Приймаченко.

"Образцово храбрые воины у нашего государства. Гордимся каждым", — подчеркнул Зеленский.

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