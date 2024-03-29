Четыре аварии за два месяца: Нацгвардия США приземляет вертолеты AH-64 Apache

В феврале произошло две аварии вертолетов Apache, в марте еще две. Все варианты обошлись без жертв со стороны пилотов.

Related video

Ударный вертолет армии США AH-64 Apache разбился в Форт-Карсон в Колорадо 27 марта. Это была уже вторая авария за три дня. Об этом сообщает The War Zone.

За последние два месяца в армии США уже произошло четыре аварии с вертолетами AH-64 Apache. Последний несчастный случай произошел в 4-й боевой авиационной бригаде, входящей в состав 4-й пехотной дивизии в Форте Карсон. По данным местных СМИ, катастрофа произошла около 18:30 по местному времени во время тренировочного полета. Второго пилота и стрелка доставили в больницу на базе Эванс, где им оказали первую помощь. Они получили незначительные травмы и их отпустили домой. Сейчас продолжается расследование. Командование авиабазы Форт Карсон временно приостановило использование всех вертолетов до дальнейших распоряжений.

Фотография с аварии, которая произошла в феврале 2024 года

Предыдущая авария произошла 25 марта на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Вертолет AH-64E Apache принадлежал к 16-й бригаде боевой авиации. Пилоты до сих пор находятся в больнице, их состояние стабильное. Предыдущие аварии произошли в феврале, аварии произошли с AH-64D. Пилоты получали травмы, но ни один из случаев не был летальным.

"Безопасность всегда на первом месте в наших мыслях. Мы будем работать над тем, чтобы все наши экипажи были наилучшим образом подготовлены к любым задачам, которые им будут поручены", — заявили в Нацгвардии США вместе с объявлением о приостановке эксплуатации AH-64, кроме регулярных частей.

Пока неизвестно, объединяет ли все аварии общие проблемы, потому что расследование продолжается.

Напомним, 22 марта легендарному вертолету Apache исполнилось 40 лет. Общее время налета составляет более 5 млн часов.

1 ноября СМИ писали, почему израильские вертолеты Apache имеют "выпуклость" под днищем.