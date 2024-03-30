ВВС Италии перехватили российские самолеты над Балтийским морем, – СМИ

По словам представителей итальянского оборонного ведомства, радары зафиксировали самолет РФ, который не ответил на радиосигналы и запросы на связь.

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Военно-воздушные силы Италии заявили, что перехватили неопознанные самолеты, пролетавшие над международными водами Балтийского моря. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что оба перехвата были осуществлены в четверг и пятницу утром итальянскими истребителями Eurofighter, базирующимися на военно-воздушной базе "Мальборк" в Польше.

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После этого итальянские самолеты вернулись на польскую базу.

По информации агентства, два источника в итальянском оборонном ведомстве опознали перехваченные воздушные судна как самолеты, принадлежащие Российской Федерации.

По словам источников, радарами был замечен российский самолет, который не ответил на радиосигналы и запросы на связь.

Напомним, 1 марта немецкие истребители, отправившиеся с латвийской военной базы "Лиэлварде", впервые в истории совершили перехват российских воздушных судов у территориальных вод Латвии.

Ранее, 7 ноября, Северный флот ВМФ России провел учения по высотному перехвату над Баренцевым морем с применением истребителей МиГ-31. По данным пресс-службы флота РФ, экипажи МиГ-31 в соответствии с заданной учебной ситуацией отработали перехват потенциального противника в стратосфере.