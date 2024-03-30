Причуды географии. У США есть штат, не подпадающий под "зонтик" НАТО, — CNN

Во время основания Североатлантического договора Гавайи еще не были частью США, поэтому не подпадают под 5 статью Устава НАТО.

Related video

Благодаря недавнему присоединению Швеции к НАТО в Альянсе уже насчитывается 31 страна включая Соединенные Штаты Америки, но без одного штата. Об этом сообщает CNN.

Оказывается, что 49 из 50 штатов США имеют гарантии безопасности, как и у каждой страны-члена. Из-за причуд географии и истории Гавайские острова не охватываются пактом НАТО. Если бы на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования неподалеку от Гонолулу напали, то члены НАТО не были бы обязаны защищать Гавайи.

"Это самая странная вещь. Люди склонны считать, что Гавайи являются частью США, а значит, они охвачены НАТО", говорит Дэвид Санторо, президент аналитического центра Pacific Forum в Гонолулу.

Однако он добавляет, что подсказка кроется в названии Альянса — Организация Североатлантического договора. Гавайи находятся в Тихом океане и не являются континентальной частью США, которые на восточных берегах достигают Атлантического океана. Во время основания НАТО в 1949 году Гавайи еще не были штатом в составе США.

Гавайские острова не подпадают под "апрасольку" НАТО

5 статья НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на любую страну-члена, но статья 6 ограничивает географическую сферу применения 5 статьи.

"Считается, что вооруженное нападение на одну или более сторон включает вооруженное нападение на территорию любой из сторон в Европе или Северной Америке", — говорится в статье 6. Там также сказано, что любые островные территории должны находиться в Северной Атлантике, к северу от Тропика Рака.

Представитель Госдепа подтвердил, что на Гавайи не распространяется 5 статья, но добавил, что 4 статья регламентирует консультации в случае, если "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" любого члена будет под угрозой, должна охватывать любую ситуацию, которая может повлиять на 50-й штат. Он также добавил, вряд ли другие страны согласятся добавить Гавайи к договору, потому что они тоже имеют зарубежные территории.

Вместе с тем на базу Гуам, которая расположена ближе всего к Китаю, подпадает под зонтик безопасности НАТО.

Напомним, 30 марта в НАТО заявили о развертывании ЗРК Patriot в Литве на время учений.

Ранее в Эстонии заявили, что вступление в НАТО предотвратило нападение РФ на страну.