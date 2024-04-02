"Вот такой добрый день": ВСУ ударили по россиянам французской авиабомбой AASM-250 (видео)

AASM Hammer — это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля", которая выпускается в двух модификациях. Украина получила ее в пакете помощи после нового года.

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В Донецкой области Силы обороны Украины использовали против россиян высокоточную управляемую французскую авиабомбу AASM-250. Ее в пакете военной помощи передала Украине Франция. Об этом рассказали в российском телеграм-канале "Архангел спецназа".

"Вот такой вот "добрый" день в Тоненьком. Все живы, здоровы, благодаря "меткости" врага", — написали оккупанты.

На видео видно, с какой бешеной скоростью мчится французская авиабомба и попадает в одно из зданий.

Народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин сообщил, что высокоточная французская управляемая авиабомба AASM-250 прилетела по позиции россиян в районе бывшего дачного поселка.

Французская авиабомба AASM Hammer на Rafale

Бомбы A2SM (AASM Hammer) производит французская промышленно-технологическая группа Safran. Компания занимается разработкой и производством авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования. Для бомб AASM Hammer разработана система Hasas (Hammer Stand Alone System), которая позволяет интегрировать их на многие модели военных самолетов. Серийное производство бомб AASM началось в начале 2000-х, а первые поставки — в 2007 году.

AASM Hammer — это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля", которая выпускается в двух модификациях:

на основе бомбы Mk 82 — вес 250 кг;

на основе бомб BLU 109 или Mk 8 — вес 1 т.

AASM Hammer — это высокоточный гибрид с увеличенной дальностью и точностью. Основные технические характеристики бомбы:

комплект наведения в носовой части в трех вариантах — спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная система самонаведения;

комплект расширения дальности действия в хвостовой части — содержит ракетный ускоритель и увеличенные стабилизаторы;

дальность полета (для версии 1 т) — до 70 км при высотном сбросе, и от 20 при сбросе с малой высоты;

дальность полета (для версии 250 кг) — 50-60 км при сбросе с большой высоты, до 15 км при сбросе с малой высоты.

Ранее сообщалось, что новые управляемые боеприпасы УМПБ Д-30 СН, которыми российские оккупанты 27 марта ударили по Шевченковскому району Харькова, могут долетать до любого района города.

Также известно, что самолет РФ сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область. За последнюю неделю известно уже о девяти ФАБов, упавших в регионе.