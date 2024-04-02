Пытал украинцев в Запорожье: сыну начальника охраны Януковича "светит" 15 лет

28-летний мужчина курировал фильтрационный лагерь в Каменско-Днепровце. По его приказу людей избивали и душили, а он имитировал казнь задержанных.

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Сын начальника охраны экс-президента Украины Виктора Януковича стал агентом ФСБ и пытал украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

28-летний мужчина организовал незаконное задержание украинцев, проведение обысков их личного имущества и допросов с применением физического насилия и имитацией расстрела.

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Задержанных людей привозили в захваченное Каменско-Днепровское отделение полиции в Запорожской области. Там могли удерживать до сотни человек.

"Он организовал все пытки. По его приказу меня били и душили. Он имитировал мою казнь и рассказывал, что придут две дивизии чеченцев и меня изнасилуют...", — рассказывает 51-летняя жительница Запорожья, которую задерживали оккупанты.

Фото: Нацполиция

Также она рассказала, что в перерывах между пытками оккупант заставлял ее признаваться перед камерами российских СМИ, что она помогала ВСУ.

В настоящее время правоохранители установили 67 подобных случаев. 42 из этих людей находятся сейчас на территории РФ.

Куратору Каменско-Днепровского фильтрационного лагеря от российского ФСБ объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Комиссия ООН 15 марта в отчете описалаобращение с военными в нескольких местах лишения свободы в России. Украинские защитники подвергались физическому и сексуальному насилию.

Ранее сообщалось, что псковские десантники пытали украинских военнопленных.