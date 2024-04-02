Не прибыли в военкоматы почти 30 тысяч: ТЦК в Черновицкой области посчитали уклонистов
5 тысяч военнообязанных не явились в ТЦК после уведомления, поэтому об этом известили полицию, и они объявлены в розыск.
В Черновицкой области из-за неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки объявлено в розыск более 5 тысяч мужчин. Об этом Еспресо.Захід рассказала начальница службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук.
Она добавила, что речь идет о тех военнообязанных, которых оповестили работники ТЦК, а также работодатели, или другие уполномоченные лица.Важно
Также почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в военкоматы для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.
"Поэтому военнослужащим приходится проводить оповещение и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещение, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", — подчеркнула она.
В ТЦК призвали граждан с уважением относиться к работникам ТЦК и к тому, что мобилизационные мероприятия продолжаются ради защиты государства от агрессора.
Напомним, что правоохранители могут доставлять уклонистов от мобилизации в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств и составления административного протокола.
Ранее сообщалось, что во Львове женщина-майор ТЦК ошибочно списала с учета 17 офицеров запасов, что позволило им выезд за границу.