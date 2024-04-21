В ТЦК заявили, что повестки присылают и умершим военнообязанным (фото)

Такие случаи случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя и непосредственно в ТЦК и СП, а другие госреестры могут предоставлять неверные данные.

Related video

Повестка умершему журналисту Артему Франкову — не единичный случай. Таких повесток много, ведь территориальные центры комплектования и социальной поддержки не владеют полной информацией о военнообязанных лицах. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

"Подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

В Киевском ТЦК уточнили, что неверные данные о гражданах могут также подавать другие государственные реестры.

"Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", — отметили в ТЦК.

В территориальном центре комплектования напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение военнообязанными правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Сообщение ТЦК и СП о повестке умершему журналисту Артему Франкову Фото: Скриншот

Что известно о повестке Артему Франкову

20 апреля в телеграмм-канале "Artем Frankov official" появилось сообщение с прикрепленным фото повестки умершему спортивному журналисту Артему Франкову от Оболонского районного ТЦК и СП Киева.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", — отметили авторы поста.

Эту информацию активно распространили пользователи соцсетей, о событии писали украинские средства массовой информации.

Повестка умершему журналисту Артему Франкову Фото: Телеграм

Фокус писал, что во вторник 31 октября 2023 года в 22:40 умер спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Ему было 54 года. Он находился в реанимации после перенесенного инсульта.

Напомним, 21 апреля в "Судебно-юридической газете" рассказали, что украинцы, которые не обновят данные в ТЦК в течение 60 дней, получат требования. Требование ТЦК — это фактически предупреждение перед обращением военкомата в суд об ограничении лица в праве управления транспортным средством.