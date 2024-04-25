Полная автономность: DARPA испытала гусеничного робота (видео)

RACER Heavy Platform самостоятельно преодолевал разнообразный ландшафт со склонами, скалами и водными препятствиями.

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Американское агентство DARPA успешно протестировало полностью беспилотный боевой робот RACER Heavy Platform (RHR). Об этом сообщает официальный YouTube-канал DARPAtv.

Научно-исследовательский отдел американской армии испытал полностью автономную машину RACER — Robotics Autonomy Complex Environment Recognition. Тестирования проходили на тренировочных полигонах в Техасе, что продемонстрировало значительные достижения в автономных военных маневрах.

В ходе тестирования RACER прошел ряд испытаний на площади 24 квадратных километров с различным грунтом, включая растительность, деревья, скалы, склоны и водные препятствия. Перед испытанием команда RACER не имела предварительного доступа к набору данных с датчиков, но это не помешало осуществить более 30 автономных заездов расстоянием от 5 до 15 км, а общий пробег составил более 240 км. Скорость передвижения составляла 48 км/ч.

Во время заездов RACER собирал данные с датчиков, чтобы совершенствовать оперативную тактику. Кроме того, началась разработка программного обеспечения для глобального планирования тактики с участием фокус-групп. Они состоят из военных специалистов.

RHR построена на базе платформы Textron M5. Весной 2024 года исполняется 20 лет с начала программы DARPA "Большой вызов", которая стала важной вехой в развитии американской изобретательности в области технологий автономных транспортных средств.

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