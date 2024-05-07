В некоторых случаях сработало: США подтвердили первый перехват БПЛА из лазерной установки

Ранее СМИ уже сообщали о применении лазерного оружия на Ближнем Востоке, но официально не подтверждался успешный перехват целей.

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На Ближнем Востоке армия США впервые сбила беспилотник с применением лазерной установки. Об этом сообщил руководитель отдела закупок Даг Буш в комментарии Forbes.

В Пентагоне впервые сообщили о боевом успешном применении лазерного оружия против вражеского беспилотника на Ближнем Востоке. Даг Буш заявил, что оружие было эффективным против определенных угроз.

"В некоторых случаях они сработали. При правильных условиях они очень эффективны против определенных угроз", — сказал он.

Детали чиновник отказался называть, но в издании предполагают, что применили систему P-HEL. Она базируется на лазере Locust компании BlueHalo. Его управление происходит с помощью джойстика от Xbox. Мощность установки составляет 20 киловатт, но этого хватает для уничтожения беспилотника за секунды.

Также гендиректор производителя Джонатан Манимейкер заявил, что одна из систем P-HEL была развернута, но он ранее не подтверждал, что были успешные перехваты. Сейчас он добавил, что Locust имел значительное количество успешных использований, с помощью чего "выжигались" дроны.

Для США это важный этап, потому что борьба с дронами иногда несопоставима со стоимостью зенитной ракеты. Ракета за 2 млн долларов сбивала БПЛА стоимостью 2000 долларов. Лазерное оружие значительно дешевле, один выстрел стоит 1-10 долларов, в зависимости от стоимости дизельного топлива, на котором работает установка. Другой проблемой является то, что пока лазерные установки являются довольно дорогими. Первые прототипы P-HEL стоили 8 млн за единицу. Есть еще установка DE M-SHORAD мощностью в 50 кВт и стоимостью в 73 млн.

"Для армии действительно трудно позволить себе систему направленной энергии, которая стоит столько же, сколько F-35", — сказал Буш.

Современное поколение прототипов лазеров также сталкивается с вопросами относительно их эффективности. Лазерам мешают песчаные бури, дождь, туман и дым. Даже в ясный день турбулентность воздуха может расфокусировать их и ослабить. И им нужно оставаться сосредоточенными на точке цели в течение нескольких секунд, что вызывает вопрос, сможет ли один лазер справиться с роями беспилотников.

Напомним, 25 апреля СМИ писали, что США применяют лазерное оружие против роев дронов на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США срочно перебрасывают системы EAGLS на Ближний Восток.