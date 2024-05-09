"Мангалы" на российских танках не помогают: антидронные корпуса бьют FPV (фото)

На видео, которое опубликовали бойцы из бригады "Эдельвейс", видно, как беспилотники пробираются через сложные железные решетки, установленные на российских танках, и таки достигают своей цели.

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Российские военные совершенствуют защитные системы на своей бронетехнике, разрабатывая все более впечатляющие конструкции для предотвращения атак FPV-дронов. Однако на самом деле такие надстройки мало помогают, а являются скорее психологическим фактором, успокаивающим экипажи вражеских танков. Об этом пишет издание Business Insider.

Журналисты проанализировали видео, которое опубликовал 8-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На кадрах видно, как беспилотник приближается к танку, который укрыт защитными железными конструкциями, более известными как "мангалы" или "курятники". Оператор дрона обнаруживает уязвимое место и направляет беспилотник именно туда.

Кадры, снятые с FPV-дрона во время приближения к бронетехнике ВС РФ Фото: скриншот

Российские военные используют такие "мангалы" на танках с начала войны, когда основной угрозой для них были противотанковые ракеты Javelin и NLAW. Однако такая защита оказалась неэффективной.

Ранее военный аналитик Роб Ли показал в соцсети Х, как выглядит российский танк Т-72Б с подобной защитой-сеткой.

Напомним, 8 мая 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" показала видео уничтожения российского танка Т-80. На башне бронетехники оккупанты установили "мангал", но он был бессилен против американской тяжелой противотанковой управляемой ракеты TOW.

23 апреля лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты стали чаще использовать танки с "мангалами".