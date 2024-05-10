ВСУ могут перехватить инициативу на одном из направлений: эксперт дал прогноз

По словам Алексея Гетьмана, россияне летом вряд ли пойдут в наступление на юге, зато все усилия враг направит на восток.

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Российские войска сконцентрировали все свои усилия на восточном направлении, при этом инициатива на южном направлении может перейти к Вооруженным силам Украины. Об этом военный эксперт Алексей Гетьман рассказал в комментарии "РБК — Украина".

Он отметил, что на юге не будет тихо, там боевые действия будут продолжаться. При этом ВС РФ, скорее всего, больше озабочены не своим продвижением, а пытаются помешать продвижению ВСУ.

"Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, нам удастся перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, как по мне, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", — сказал он, не берясь прогнозировать, когда же инициативу перехватит Украина.

Относительно летнего наступления, Гетман убежден, что оно уже началось. При этом враг будет осуществлять маневры и изменит направления движения, потому что на протяжении последних ста лет стратегия сухопутных боев существенно не изменилась. В связи с этим эксперт рекомендует Вооруженным силам Украины готовиться к попыткам прорвать оборону.

Как известно, в течение апреля ВСУ несколько расширили плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра. Тем временем в Запорожской области бои продолжаются в Роботино и к востоку от села возле Вербового. Кроме того, российская армия после захвата Авдеевки в феврале продолжает продвигаться на восток. За последнее время несколько сел оказались под оккупацией. К тому же захватчики пытаются захватить Часов Яр, однако они этого не сделали до 9 мая по приказу Владимира Путина.

9 мая аналитики Deepstate сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Веселого Донецкой области. На фронте наблюдается сложная ситуация и имеет тенденцию к ухудшению из-за давления оккупантов.

Также Фокус писал, что российская армия пытается обойти Часов Яр и продолжает продвигаться под Авдеевкой.