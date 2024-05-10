Много дыма и пожаров: спецназовцы НГУ рассказали о ситуации на Харьковщине (видео)

В основном горят леса и российская техника, которой удалось прорвать границу на Харьковщине, сообщили украинские защитники.

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На Харьковщине, в местах, где происходит российский прорыв, очень много дыма и пожаров. Об этом сообщили в подразделении "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

В основном, отмечают защитники, горят леса, трава и российская техника.

Также в спецподразделении НГУ сообщили, что во время атак части российской техники все же удалось проскочить. Теперь ее ищут по окрестным посадкам.

В то же время часть техники, среди которой четыре БМП и "Урал", была уничтожена еще на подходе во время попытки штурма границы.

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что бойцы ВСУ остановили три российских танка за 3 км вглубь территории нашей страны.

Для областного центра, Харькова, угрозы наступления ВС РФ сейчас нет. Вражеского потенциала недостаточно для того, чтобы взять под контроль такой большой город, рассказал начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Утром 10 мая российские войска активизировали наступление в Харьковской области. Обстрелы Волчанска продолжаются, кроме бомб и артиллерии оккупанты применяют системы РЭБ и дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало нового наступления войск РФ. Но Силы обороны Украины остановили продвижение врага.